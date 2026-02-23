Νέα Σελήνη θα σημειωθεί στις 18 Μαρτίου στις 9:23 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), δηλαδή στις 2:23 π.μ. (ώρα Ελλάδας) της 19ης Μαρτίου.

Η Νέα Σελήνη συμβαίνει όταν η Σελήνη βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, με τη σκοτεινή πλευρά της στραμμένη προς εμάς. Το φαινόμενο μπορεί να γίνει ορατό μόνο όταν η Σελήνη περνά μπροστά από τον Ήλιο, προκαλώντας μια ηλιακή έκλειψη.

Τι είναι η Νέα Σελήνη και πώς σχηματίζεται

Σύμφωνα με τη NASA, η Νέα Σελήνη εμφανίζεται περίπου μία φορά τον μήνα, καθώς αυτός είναι ο χρόνος που χρειάζεται η Σελήνη για να ολοκληρώσει μια πλήρη περιφορά γύρω από τη Γη. Ωστόσο, επειδή η τροχιά της είναι ελαφρώς κεκλιμένη σε σχέση με εκείνη της Γης, δεν προκαλεί κάθε φορά έκλειψη Ηλίου.

Τις νύχτες πριν και μετά τη Νέα Σελήνη, όταν διακρίνεται ένα λεπτό ημισέληνο, μπορεί να παρατηρηθεί το φαινόμενο της Γήινης λάμψης ή φωτός του Ντα Βίντσι. Πρόκειται για το απαλό γαλαζωπό φως που αντανακλάται από τη Γη και φωτίζει αμυδρά τον υπόλοιπο δίσκο της Σελήνης.

Το φαινόμενο της «Μαύρης Σελήνης»

Κατά καιρούς, μια Νέα Σελήνη αποκαλείται «Μαύρη Σελήνη». Ο όρος δεν είναι επίσημος αστρονομικά, όμως σύμφωνα με το Time and Date χρησιμοποιείται για δύο περιπτώσεις: όταν έχουμε δεύτερη Νέα Σελήνη μέσα στον ίδιο μήνα ή όταν εμφανίζονται τέσσερις Νέες Σελήνες σε μία εποχή και η τρίτη από αυτές ονομάζεται Μαύρη Σελήνη.

Η επόμενη Μαύρη Σελήνη, με βάση τον πρώτο ορισμό, θα συμβεί στις 31 Αυγούστου 2027.

Οι φάσεις της Σελήνης

Καθώς η Σελήνη περιφέρεται γύρω από τη Γη, αντανακλά το φως του Ήλιου και περνά από οκτώ διακριτές φάσεις: Νέα Σελήνη, Αύξουσα Ημισέληνος, Πρώτο Τέταρτο, Αύξουσα Πανσέληνος, Πανσέληνος, Φθίνουσα Πανσέληνος, Τελευταίο Τέταρτο και Φθίνουσα Ημισέληνος.

Στη Νέα Σελήνη, η πλευρά που βλέπουμε δεν φωτίζεται απευθείας από τον Ήλιο. Καθώς η Σελήνη κινείται στην τροχιά της, το φως αυξάνεται σταδιακά μέχρι την Πανσέληνο, όταν η Γη βρίσκεται ανάμεσα στη Σελήνη και τον Ήλιο. Όταν η ευθυγράμμιση είναι απόλυτη, παρατηρείται έκλειψη Σελήνης.

Πόσο διαρκεί η Νέα Σελήνη

Οι αστρονόμοι υπολογίζουν τη Νέα Σελήνη τη στιγμή που Ήλιος και Σελήνη έχουν την ίδια ουράνια θέση. Το φαινόμενο διαρκεί μόλις μια στιγμή, καθώς η Σελήνη κινείται συνεχώς στην τροχιά της. Για να γίνει ορατή ως λεπτής ημισελήνου, απαιτούνται περίπου 18 έως 24 ώρες μετά το φαινόμενο.

Σπάνια, η Νέα Σελήνη μπορεί να συμπέσει με ηλιακή έκλειψη, οπότε η σκοτεινή της πλευρά φαίνεται καθαρά καθώς περνά μπροστά από τον Ήλιο.

Πόσο συχνά έχουμε Νέα Σελήνη

Η Νέα Σελήνη εμφανίζεται συνήθως μία φορά κάθε μήνα. Αν όμως συμβεί στις πρώτες ημέρες, είναι πιθανό να υπάρξει δεύτερη στο τέλος του ίδιου μήνα. Μόνο ο Φεβρουάριος μπορεί να μην έχει Νέα Σελήνη, καθώς η διάρκειά του είναι μικρότερη από έναν πλήρη σεληνιακό κύκλο (29,5 ημέρες).

Το επόμενο τέτοιο φαινόμενο, όπου ο Φεβρουάριος δεν θα έχει Νέα Σελήνη, αναμένεται το 2033.