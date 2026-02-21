Η NASA ανακοίνωσε ότι η εκτόξευση της αποστολής Artemis 2 δεν θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν στον πύραυλο ο οποίος προοριζόταν να μεταφέρει αστροναύτες σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη – την πρώτη τέτοια αποστολή έπειτα από μισό αιώνα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Τζάρεντ Άιζακμαν στην πλατφόρμα Χ, τα προβλήματα διαπιστώθηκαν τη νύχτα και σχετίζονται με δυσλειτουργία στη ροή του ηλίου σε έναν από τους ορόφους του πυραύλου. Όπως ανέφερε, «όποια και αν είναι η αιτία» της βλάβης, η NASA θα χρειαστεί να μεταφέρει τον πύραυλο στο κτίριο συναρμολόγησης, γεγονός που καθιστά αδύνατη την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για το «παράθυρο» εκτόξευσης του Μαρτίου.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, η υπηρεσία είχε ανακοινώσει ότι στοχεύει σε εκτόξευση το νωρίτερο στις 6 Μαρτίου, μετά από δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες που χαρακτηρίστηκε «καλή». Ωστόσο, η διεύθυνση επισήμανε ότι οι μηχανικοί χρειάζονται επιπλέον χρόνο για να αναλύσουν τα δεδομένα της δοκιμής και να προχωρήσουν σε πλήρη τεχνική επαλήθευση.

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής –τρεις Αμερικανοί και ένας Καναδός– είχαν τεθεί σε καραντίνα από την Παρασκευή, ενόψει της επικείμενης εκτόξευσης. Με τη νέα εξέλιξη, δεν θα χρειαστεί να συνεχίσουν την απομόνωσή τους.

Η αποστολή Artemis 2 θα ξεκινήσει από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντας και θα έχει διάρκεια περίπου δέκα ημερών. Πρόκειται για την πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια, σηματοδοτώντας ένα νέο βήμα στο πρόγραμμα εξερεύνησης του Διαστήματος της NASA.

Η υπηρεσία είχε υπολογίσει πέντε πιθανά «παράθυρα» εκτόξευσης για τον Μάρτιο και έξι ακόμη για τον Απρίλιο, ωστόσο πλέον εξετάζει νέα χρονοδιαγράμματα.