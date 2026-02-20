Η NASA ανακοίνωσε ότι προγραμματίζει για τις 6 Μαρτίου την εκτόξευση του διαστημοπλοίου που θα μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και θα επιστρέψει στη Γη, στο πλαίσιο της αποστολής Artemis II. Η διαστημική υπηρεσία, σύμφωνα με αξιωματούχους της, ξεπέρασε τα τεχνικά εμπόδια που είχαν παρουσιαστεί στον ανεφοδιασμό των πυραύλων κατά τη δεύτερη βασική δοκιμή εκτόξευσης, ωστόσο προειδοποίησε ότι η περαιτέρω προετοιμασία ενδέχεται να απαιτήσει επιπλέον χρόνο.

Όπως έγινε γνωστό, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ολοκλήρωσε το βράδυ της Πέμπτης μια εκτεταμένη δοκιμή διάρκειας σχεδόν 50 ωρών της αντίστροφης μέτρησης για την εκτόξευση του Artemis II. Κατά τη διαδικασία, ο πύραυλος τροφοδοτήθηκε με περίπου 730.000 γαλόνια προωθητικού καυσίμου, χωρίς να παρουσιαστούν οι διαρροές υδρογόνου που είχαν προκαλέσει καθυστέρηση στην αρχική δοκιμή τον περασμένο μήνα, όπως ανέφεραν οι αξιωματούχοι στη συνέντευξη Τύπου.