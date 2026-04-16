Μια ανακάλυψη-έκπληξη στη Βρετανία φαίνεται πως αποκαλύπτει έναν απρόσμενο δεσμό ανάμεσα στους Βίκινγκς και τις διδασκαλίες του Ιησού, ανατρέποντας όσα πίστευαν έως τώρα οι ιστορικοί για τη διάδοση του Χριστιανισμού πριν από 1.200 χρόνια.

Ένας ερασιτέχνης κυνηγός θησαυρών, χρησιμοποιώντας ανιχνευτή μετάλλων στο Νόρφολκ της Αγγλίας, εντόπισε ένα μικρό, ελλιπές χρυσό νόμισμα που είχε μετατραπεί σε μενταγιόν. Η ανάλυση έδειξε ότι το εύρημα χρονολογείται από τα τέλη του 9ου αιώνα, πιθανότατα ανάμεσα στις δεκαετίες 860–870 μ.Χ., περίοδο κατά την οποία οι Βίκινγκς είχαν κατακτήσει το βασίλειο της Ανατολικής Αγγλίας και εδραίωναν την κυριαρχία τους στην περιοχή.

Το νόμισμα παρουσιάζει την εικόνα ενός γενειοφόρου άνδρα και τη λατινική λέξη “IOAN”, συντομογραφία του ονόματος Ιωάννης. Στην πίσω όψη διακρίνεται μερική επιγραφή στα λατινικά, η οποία, σύμφωνα με ειδικούς, μεταφράζεται ως “Βαπτιστής και Ευαγγελιστής”.

Η απεικόνιση αυτή θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη, καθώς οι Βίκινγκς εκείνης της περιόδου ήταν γνωστοί για την παγανιστική τους πίστη στους θεούς Όντιν και Θορ. Το εύρημα, ωστόσο, υποδηλώνει ότι ίσως κάποιοι είχαν στραφεί προς τον Χριστιανισμό πολύ νωρίτερα απ’ όσο πιστεύονταν έως τώρα.

Ένα μυστήριο γύρω από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή

Η εικόνα του Ιωάννη του Βαπτιστή –του εξαδέλφου του Ιησού, ο οποίος σύμφωνα με τη Βίβλο προετοίμαζε τον λαό για την έλευσή του– θεωρήθηκε συγκλονιστική. Κατά τον 9ο αιώνα, τα νομίσματα της Δυτικής Ευρώπης απεικόνιζαν συνήθως βασιλείς ή αυτοκράτορες, όχι θρησκευτικές μορφές.

Το συγκεκριμένο μενταγιόν θεωρείται το πρώτο νόμισμα ή κόσμημα της εποχής που φέρει την εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στη Δυτική Ευρώπη. Αν και ο Ιωάννης αποτελούσε ήδη κεντρική μορφή του Χριστιανισμού, τα θρησκευτικά σύμβολα σε νομίσματα ήταν τότε πιο συνηθισμένα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Η ερμηνεία των ειδικών

Ο ιστορικός νομισμάτων δρ Σάιμον Κούπλαντ εκτίμησε ότι ο δημιουργός του μενταγιόν θα μπορούσε να ήταν Βίκινγκ που είχε ήδη ασπαστεί τον Χριστιανισμό. «Αυτές οι απομιμήσεις χρυσών νομισμάτων συνήθως κατασκευάζονταν από Σκανδιναβούς, οι οποίοι δεν ήταν χριστιανοί εκείνη την εποχή – οπότε γιατί να απεικονίζουν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή;» δήλωσε στο BBC.

Όπως πρόσθεσε, «μια τέτοια απεικόνιση είναι εξαιρετικά σπάνια – δεν γνωρίζω άλλη παράσταση του Ιωάννη του Βαπτιστή από την Καρολίγγεια περίοδο». Μέχρι σήμερα, οι ιστορικοί θεωρούσαν ότι οι Βίκινγκς έφτασαν στις Βρετανικές Νήσους ως παγανιστές στα τέλη του 8ου και 9ου αιώνα και ότι μόνο μετά τον 10ο αιώνα πολλοί εξ αυτών ασπάστηκαν τον Χριστιανισμό.

Πρώιμος συμβολισμός ή απλή ανταλλαγή πολιτισμών;

Το εύρημα αποτελεί μία από τις πρώτες και πιο παράξενες ενδείξεις ότι οι δύο κόσμοι –παγανιστικός και χριστιανικός– ίσως αλληλεπιδρούσαν πολύ νωρίτερα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το μενταγιόν δεν αποδεικνύει οριστικά ότι οι Βίκινγκς είχαν ήδη αλλάξει πίστη τον 9ο αιώνα.

Καθώς οι Βίκινγκς συνήθιζαν να επιδίδονται τόσο σε επιδρομές όσο και σε εμπορικές συναλλαγές σε όλη την Ευρώπη, το αντικείμενο μπορεί να αποτελεί απλώς προϊόν πολιτισμικής επαφής, λείας ή προσωπικού ενδιαφέροντος, χωρίς να σημαίνει πλήρη θρησκευτική μεταστροφή.

Άλλες ανακαλύψεις που αλλάζουν την ιστορική αφήγηση

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα κόσμημα οδηγεί τους επιστήμονες σε νέα συμπεράσματα για την εξάπλωση του Χριστιανισμού. Το 2024, ερευνητές ανακοίνωσαν τον εντοπισμό ενός μικροσκοπικού αργυρού φυλαχτού ηλικίας 1.800 ετών σε ρωμαϊκό τάφο κοντά στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.

Το φυλαχτό, που χρονολογείται μεταξύ 230 και 270 μ.Χ., έφερε λατινική επιγραφή 18 γραμμών, με επαναλαμβανόμενη αναφορά στον Ιησού ως Υιό του Θεού και παράθεση χωρίου από τη Βίβλο. Πρόκειται για το αρχαιότερο καθαρά χριστιανικό εύρημα που έχει εντοπιστεί βόρεια των Άλπεων, μεταθέτοντας την τεκμηριωμένη παρουσία του Χριστιανισμού στην περιοχή κατά 50 έως 100 χρόνια νωρίτερα.

