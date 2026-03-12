Πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για την προστασία των αδέσποτων ζώων υλοποιεί ο Δήμος Σαλαμίνας, με στόχο την ενίσχυση της προσοχής των οδηγών και τη μείωση των ατυχημάτων στους δρόμους του νησιού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες σε κεντρικά σημεία της Σαλαμίνας, προκειμένου να υπενθυμιστεί στους οδηγούς ότι σε πολλούς δρόμους κυκλοφορούν συχνά αδέσποτες γάτες και άλλα ζώα. Η πρωτοβουλία στοχεύει να ενθαρρύνει τους πολίτες να μειώνουν ταχύτητα και να είναι πιο προσεκτικοί, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου παρατηρείται συχνότερη παρουσία ζώων.

«Στο νησί μας αγαπάμε τους τετράποδους φίλους μας και το δείχνουμε με πράξεις», αναφέρει ο Δήμος, απευθύνοντας κάλεσμα προς όλους τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα και να προστατεύονται τα αδέσποτα ζωάκια.

Η δράση αυτή αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια καλλιέργειας φιλοζωικής συνείδησης και υπενθυμίζει ότι η οδική ασφάλεια αφορά όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα που μοιράζονται τον ίδιο χώρο μαζί μας.