Σοκ προκαλεί η είδηση από τις Γούβες στη Βόρεια Έυβοια, όπου τις τελευταίες ημέρες έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 20 νεκρές γάτες, ενώ περίπου 10 ακόμα αγνοούνται.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο evima.gr, τα ζώα παρουσίαζαν έντονα συμπτώματα, όπως αφρούς στο στόμα, σπασμούς και σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή, γεγονός που παραπέμπει σε πιθανή δηλητηρίαση.

Έχουν ήδη κατατεθεί καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές και η υπόθεση αναμένεται να διερευνηθεί. Οι κάτοικοι καλούνται, σε περίπτωση που εντοπίσουν νεκρό ή δηλητηριασμένο ζώο, να ενημερώνουν άμεσα:

* Το τοπικό αστυνομικό τμήμα για επίσημη καταγραφή του περιστατικού

* Τον Δήμο

* Τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής

Η κακοποίηση και η θανάτωση ζώων αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα, ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι η βία κατά των ζώων συχνά συνδέεται με άλλες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Οι αρχές καλούνται να διερευνήσουν άμεσα την υπόθεση, ενώ οι πολίτες παρακαλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.