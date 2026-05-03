Σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος έκανε η Κλαμπ Μπριζ, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 3-1 της Άντερλεχτ για τα Play Offs τίτλου.

Μετά από έξι αγωνιστικές, η Μπριζ βρίσκεται στην κορυφή με 47 βαθμούς, έναντι 46 της Σεν Ζιλουάζ, κρατώντας το προβάδισμα στη μάχη για το πρωτάθλημα, τέσσερις «στροφές» πριν το φινάλε.

Καθοριστικός για ακόμη μία φορά ήταν ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος «καθάρισε» το παιχνίδι στο 61ο λεπτό. Ο Έλληνας επιθετικός βγήκε στην αντεπίθεση έπειτα από πάσα του Φέτλεσεν και, παρά το δύσκολο κοντρόλ και τη πλάγια θέση, κατάφερε με εξαιρετικό τελείωμα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

🚩 Live: Anderlecht 0-3 Club Brugge ⚽️ Goal: Tzolis (61′) pic.twitter.com/XrgniXpyvX — Goals Clips (@goalsclips) May 3, 2026

Το σκορ είχε ανοίξει νωρίς με αυτογκόλ του Άνγκελι (8’), ενώ ο Φορμπς είχε δώσει προβάδισμα δύο τερμάτων πριν έρθει το γκολ του Τζόλη. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Σβέτκοβιτς στο 83’.

Ο 24χρονος άσος διανύει εντυπωσιακή σεζόν, φτάνοντας τα 19 γκολ και τις 22 ασίστ σε 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την ομάδα του τόσο εντός συνόρων όσο και στην Ευρώπη.