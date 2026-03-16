Ο Γιανίκ Σίνερ συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στο παγκόσμιο τένις, κατακτώντας τον τίτλο στο Indian Wells Masters μετά τη νίκη του με 2-0 σετ (7-6(6), 7-6(4)) απέναντι στον Ντανίιλ Μεντβέντεφ στον μεγάλο τελικό.

Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και διήρκησε σχεδόν δύο ώρες, παρότι ολοκληρώθηκε σε δύο σετ. Ο Ρώσος τενίστας πίεσε τον αντίπαλό του σε αρκετά σημεία του αγώνα, όμως ο Ιταλός έδειξε ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και κατάφερε να πάρει τη νίκη.

The moment the set was completed 🙌@janniksin gets the better of Daniil Medvedev 7-6 7-6 to claim his first Indian Wells title 🏆 pic.twitter.com/KM6aMNvtmu — Tennis TV (@TennisTV) March 15, 2026

Στο πρώτο σετ οι δύο παίκτες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το tie-break. Εκεί ο Μεντβέντεφ προηγήθηκε με 5-4, ωστόσο ο Σίνερ απάντησε άμεσα και τελικά κατέκτησε το σετ με 8-6 στο δεύτερο set point που δημιούργησε.

Το δεύτερο σετ είχε ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Ο Μεντβέντεφ βρέθηκε μπροστά στο tie-break με 4-0 και φαινόταν έτοιμος να οδηγήσει τον τελικό σε τρίτο σετ. Παρ’ όλα αυτά, ο Σίνερ έκανε εντυπωσιακή ανατροπή, κατακτώντας επτά διαδοχικούς πόντους για να «κλειδώσει» τη νίκη και τον τίτλο.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ιταλός βελτίωσε ακόμη περισσότερο το πρόσφατο ρεκόρ του απέναντι στον Ρώσο, καθώς έχει πλέον κερδίσει τις 9 από τις τελευταίες 10 μεταξύ τους αναμετρήσεις, ενώ συνολικά προηγείται με 9-7 στο head-to-head.

Η επιτυχία αυτή είχε και ιστορικό χαρακτήρα. Ο 24χρονος έγινε μόλις ο τρίτος τενίστας που έχει κατακτήσει όλους τους μεγάλους τίτλους που διεξάγονται σε σκληρή επιφάνεια: το Australian Open, το US Open, το ATP Finals και τα έξι διαφορετικά Masters που παίζονται σε hard court.

Ένα επίτευγμα που στο παρελθόν είχαν καταφέρει μόνο δύο θρύλοι του αθλήματος, ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Παράλληλα, ο Σίνερ έφτασε τους έξι τίτλους σε διοργανώσεις Masters στην καριέρα του, κατακτώντας τους σε έξι διαφορετικά τουρνουά. Συνολικά στο επαγγελματικό tour μετρά πλέον 25 τίτλους, έχοντας απολογισμό 25 νίκες και 9 ήττες σε τελικούς.

Red-hot heat. 🥵 ICE COLD. 🥶@janniksin completes the set of tennis’ biggest hard-court titles by winning in #TennisParadise for the first time! pic.twitter.com/TleQZWk3E2 — Tennis TV (@TennisTV) March 15, 2026