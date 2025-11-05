Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με δύο αγριογούρουνα που μπήκαν μέσα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο στο Δαφνί σε αναζήτηση τροφής.

Το βίντεο που ανέβασε ο ορειβάτης Φώτης Θεοχάρης, δείχνει τα αγριογούρουνα να αναζητούν βολβούς ακριβώς δίπλα στα κτίρια του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής στο Χαϊδάρι. Σύμφωνα με μαρτυρίες μάλιστα, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που μπήκαν αγριογούρουνα στο χώρο του Ψυχιατρείου. Κατεβαίνουν συχνά από το δάσος Δαφνίου και από την πίσω πλευρά όπου δεν έχει μάντρες, αλλά συρματόπλεγμα, κάτω από το οποίο σκάβουν και μπαίνουν μέσα αναζητώντας τροφή.

Όπως φαίνεται, τα αγριογούρουνα έχουν εξοικειωθεί αρκετά και δεν ενοχλούνται από την ανθρώπινη παρουσία. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία για την πιθανή εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς αυτών των άγριων ζώων, κυρίως προς τους ψυχικά πάσχοντες. Γι’ αυτό οι εργαζόμενοι έχουν στείλει αρκετές επιστολές, για να λάβουν μέτρα ενίσχυσης της περίφραξης προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ακόμα και στον αρμόδιο υφυπουργό σε θέματα Ψυχικής Υγείας, Δημήτρη Βαρτζόπουλο.