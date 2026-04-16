Ένα ρομπότ που κυνηγά αγριογούρουνα στους δρόμους της Βαρσοβίας μπορεί να ακούγεται σαν σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας, όμως στη πολωνική πρωτεύουσα φαίνεται πως γίνεται ολοένα και πιο συνηθισμένο… φαινόμενο.

Σύμφωνα με οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ένα ανθρωποειδές ρομπότ με το όνομα Edward Warchocki καταγράφηκε να καταδιώκει μια ομάδα αγριογούρουνων μέσα στους δρόμους της πόλης. Αν και το περιστατικό ήταν τυχαίο, το βίντεο έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας πληθώρα σχολίων και αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Video of a humanoid robot chasing wild boars out of a Warsaw neighborhood and into the woods — and then waving goodbye — has gone viral in Poland. https://t.co/L2uJ9nwVOO pic.twitter.com/i0HDmF1Hfl — ABC News (@ABC) April 15, 2026

Στο βίντεο, το ρομπότ φαίνεται να πλησιάζει τα ζώα που είχαν συγκεντρωθεί κοντά σε δρόμο της πόλης, αναγκάζοντάς τα να τραπούν σε φυγή. Η σκηνή προκάλεσε έκπληξη στους περαστικούς, ενώ πολλοί χρήστες σχολίασαν με χιούμορ ή ανησυχία το ασυνήθιστο περιστατικό.

Τα αγριογούρουνα αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα για τη Βαρσοβία και άλλες πόλεις της Πολωνίας, καθώς συχνά εισέρχονται σε κατοικημένες περιοχές και πολυσύχναστους δρόμους αναζητώντας τροφή. Οι τοπικές αρχές έχουν επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη λήψης μέτρων για τον περιορισμό αυτών των περιστατικών, που εγκυμονούν κινδύνους τόσο για τους κατοίκους όσο και για τα ίδια τα ζώα.