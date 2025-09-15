Καταστροφικό ήταν το καλοκαίρι του 2025 για την Ευρώπη, καθώς οι συνεχόμενες θερμικές εξάρσεις, η ξηρασία και οι πλημμύρες οδήγησαν σε οικονομικές απώλειες που φθάνουν τα 43 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη οικονομολόγων. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη μελέτη επισημαίνουν ότι οι επιπτώσεις αυτές αποτελούν μόνο την αρχή όσον αφορά το χρηματοοικονομικό κόστος της κλιματικής κρίσης.

Η μελέτη, με επικεφαλής τη Σεχρίς Ουσμάν από το Πανεπιστήμιο του Μανχάιμ και τη συνεργασία στελεχών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αξιοποιεί τόσο μετεωρολογικά δεδομένα όσο και αναλυτικά οικονομικά μοντέλα. Βασικός στόχος της ήταν η αποτίμηση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία έχουν γίνει πιο έντονα και συχνά λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Άμεσες και Έμμεσες Συνέπειες των Ακραίων Φαινομένων

Η ανάλυση συνυπολογίζει τις άμεσες απώλειες –όπως οι καταστροφές υποδομών, κατοικιών και καλλιεργειών λόγω πλημμυρών– αλλά και τις έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Ως παραδείγματα αναφέρονται ο χρόνος που απαιτείται για την αποκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας, οι απώλειες ανθρώπινων ζωών και τα κόστη που απορρέουν από την ανάγκη προσαρμογής στις νέες κλιματικές συνθήκες.

Επιπλέον, αξιολογούνται και οι πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες: όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Ουσμάν, «το αληθινό κόστος των ακραίων φαινομένων (…) εκτείνεται πολύ πέρα από τον άμεσο αντίκτυπό τους». Η έλλειψη ή καταστροφή βασικών αγαθών εξαιτίας της ξηρασίας, για παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις με διάρκεια στον χρόνο.

Δραματική Πρόβλεψη για τα Επόμενα Χρόνια

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της μελέτης, μέχρι το 2029, το συνολικό κόστος των ζημιών που σημειώθηκαν κατά το καλοκαίρι του 2025 ενδέχεται να ανέλθει στα 126 δισεκατομμύρια ευρώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερα η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία συγκαταλέγονται στις χώρες που υπέστησαν τις πιο βαριές απώλειες, με έκαστη να μετρά ζημίες άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να υπερβεί τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για κάθε χώρα τα προσεχή χρόνια, καθώς συνεχίζεται η αύξηση των περιστατικών καύσωνα και ξηρασίας.

Στον αντίποδα, οι χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης έχουν υποστεί έως τώρα μικρότερες ζημιές. Ωστόσο, οι επανειλημμένες πλημμύρες που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια δημιουργούν την προοπτική σημαντικής αύξησης του σχετικού κόστους, όπως προειδοποιεί η μελέτη.

Σύγκριση με Εκτιμήσεις Ασφαλιστικών και Παραλειπόμενα Κόστη

Οι συντάκτες της μελέτης εκφράζουν ανησυχία μήπως τα ανακοινωθέντα ποσά υποεκτιμούν την πραγματική έκταση των οικονομικών απωλειών. Η αποτίμηση των αντασφαλιστών αφορά κυρίως υλικά αγαθά, παραλείποντας άλλες έμμεσες, αλλά εξίσου κρίσιμες, επιπτώσεις. Ειδικότερα, δεν λαμβάνονται υπόψη οι σωρευτικές επιδράσεις των συνεχών καυσώνων και ξηρασίας, όπως και άλλες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ των οποίων οι δασικές πυρκαγιές και η μείωση της παραγωγικότητας εξαιτίας της ζέστης.