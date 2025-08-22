Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την επίσημη πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα, με ισχύ από την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, ενώ παράλληλα προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές.

Έκτακτες προειδοποιήσεις ισχύουν για το βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα, Διαπόντια νησιά, Παξοί), καθώς και για τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως και το μεσημέρι.

Καιρικά φαινόμενα ανά γεωγραφική περιοχή

Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, με σποραδικές βροχές και καταιγίδες, φαινόμενα που θα είναι εντονότερα στα προαναφερθέντα τμήματα έως το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών, αναμένονται τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά, χωρίς ωστόσο να λείπουν τα διαστήματα βελτίωσης.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Ωστόσο, τις βραδινές ώρες στα δυτικά αναμένονται τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, στη βόρεια ηπειρωτική χώρα και το βόρειο Αιγαίο νότιοι-νοτιοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπεςπεριοχές, οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στην ανατολική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα, αγγίζοντας τοπικά τους 37 με 39, και σε ορισμένα σημεία ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη η μέγιστη θα κυμανθεί στους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός το Σάββατο 23-08-2025

Την επόμενη ημέρα, το Σάββατο, ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Μακεδονία, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Κατά τις πρωινές ώρες, τοπικές ομίχλες θα περιορίσουν την ορατότητα στα δυτικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, φτάνοντας στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη έως 35 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Εξέλιξη καιρού: Κυριακή – Τρίτη

Την Κυριακή 24-08-2025, η γενική εικόνα θα παραμείνει αίθρια. Ωστόσο, παροδικές νεφώσεις θα εμφανιστούν στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά.

Το μελτέμι θα ενισχυθεί, με ανέμους βόρειων διευθύνσεων 3 με 5, και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, ιδίως στα ανατολικά.

Για τη Δευτέρα 25-08-2025, προβλέπεται κυρίως αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Οι άνεμοι θα διατηρηθούν από βόρειες διευθύνσεις (3 με 4 μποφόρ στα δυτικά, 4 με 6 στα ανατολικά, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο). Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή επιπλέον πτώση, κυμαινόμενη στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Την Τρίτη 26-08-2025 ο καιρός διατηρείται γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Το σκηνικό των ανέμων παραμένει ίδιο: βόρειες κατευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει μικρή άνοδο στα δυτικά.