Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δημοσιοποίησε την πρόγνωση καιρού για την Ελλάδα, καλύπτοντας τις επόμενες ημέρες με έμφαση στις μεταβολές του καιρού και τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο.

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Η ημέρα θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό στο σύνολο της χώρας. Ωστόσο, σε ορισμένες δυτικές και βόρειες περιοχές ενδέχεται να επικρατήσει τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί μέχρι και 6 μποφόρ, ενώ τις πρώτες ώρες στα νοτιοανατολικά ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα είναι δυτικής κατεύθυνσης (3-4 μποφόρ), ενισχυόμενοι το απόγευμα στο βόρειο τμήμα, όπου θα στραφούν σε νότιους έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο και θα φθάσει στις ηπειρωτικές περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα οι μέγιστες θα κυμανθούν στους 31 με 33 βαθμούς, με υψηλότερες τιμές (έως 34-35°C) στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και στη νότια Κρήτη.

Την Παρασκευή

Την Παρασκευή, ο καιρός αλλάζει σε δυτικές και βόρειες περιοχές, όπου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και από το πρωί σποραδικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα – Διαπόντιοι νήσοι – Παξοί) και στην Ήπειρο. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τοπικοί όμβροι αναμένονται και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στις άλλες περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα o καιρός διατηρείται αίθριος. Το βράδυ στα δυτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι-νοτιοδυτικοί (3-4 μποφόρ), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί ως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί στα ανατολικά και νότια, φθάνοντας σε μέγιστες τιμές τους 36-38°C στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικά δεν αποκλείεται να καταγραφούν 39 ή και 40 βαθμοί Κελσίου. Στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 34 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά τα επίπεδα θα είναι ακόμη χαμηλότερα (28-30°C). Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα νησιά τα επίπεδα θα είναι ελαφρώς χαμηλότερα (29-31°C).

Σαββατοκύριακο: Επιστροφή των βροχών

Σάββατο 23 Αυγούστου 2025: Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ωστόσο θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις και πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στα δυτικά, κατά τις πρωινές ώρες, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη λόγω τοπικών ομιχλών.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς εντάσεως 3-5, τοπικά στα κεντρικά και νότια 6 μποφόρ. Αναμένεται μικρή πτώση στη θερμοκρασία.

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025: Στα βόρεια ο καιρός θα είναι άστατος με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα και τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός, όμως δεν αποκλείονται παροδικές νεφώσεις και τοπικοί όμβροι στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν βόρειοι-βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα πελάγη τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Εξέλιξη καιρού για τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Για τη Δευτέρα, η πρόγνωση αναφέρει γενικά αίθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειους διευθύνσεις: στα δυτικά 3-4 και στα ανατολικά 4-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.