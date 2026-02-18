Εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν σε κλοπές και παράνομη διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων ανακοίνωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένα άτομο συνελήφθη, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη δύο μέλη του κυκλώματος. Η υπόθεση αφορά σειρά κλοπών σε οχήματα και οικίες στην Αθήνα, καθώς και δεκάδες περιπτώσεις που είχαν τελεστεί στο εξωτερικό.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου 2026 σε περιοχές της Αθήνας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε και συνελήφθη ένα μέλος της οργάνωσης.

Σε βάρος του συλληφθέντος, καθώς και των δύο ακόμη ταυτοποιημένων μελών που αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, επιβλαβή φάρμακα, ναρκωτικά και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Δραστηριότητα και εύρος της εγκληματικής οργάνωσης

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη του κυκλώματος είχαν οργανωθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025 με σκοπό την κατ’ επάγγελμα διάπραξη κλοπών και την παράνομη διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων με συγκεκριμένη δραστική ουσία.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις κλοπών από οχήματα και μία από οικία στην Αθήνα, καθώς και 36 περιπτώσεις κλοπών πιστοποιητικών εγγράφων στο εξωτερικό. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι είχαν διακινηθεί περισσότερα από 43.700 φαρμακευτικά δισκία μέσω αποστολής δεμάτων προς χώρα της Ευρώπης, αποφέροντας παράνομο κέρδος άνω των 45.000 ευρώ.

Κατασχέσεις και ευρήματα

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 9.600 φαρμακευτικά δισκία, 36 πιστοποιητικά έγγραφα (ταυτότητες, διαβατήρια, διπλώματα), έξι laptop, δύο tablet, τρία drones, μία παιχνιδομηχανή, ηλεκτρικό πατίνι, φωτογραφική μηχανή, τρία κινητά τηλέφωνα και πλήθος εγγράφων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.