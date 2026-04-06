Η αποστολή Artemis II της NASA σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη διαστημική εξερεύνηση, καθώς τέσσερις αστροναύτες βρίσκονται ξανά στη «γειτονιά» της Σελήνης, για πρώτη φορά μετά το Apollo 17 το 1972. Το διαστημόπλοιο Orion ολοκλήρωσε το πενθήμερο ταξίδι του, φτάνοντας σήμερα στο σημείο της σεληνιακής τροχιάς, ύστερα από την εκτόξευσή του την 1η Απριλίου.

Η σημερινή σεληνιακή πτήση αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός που επαναφέρει την ανθρωπότητα στην πορεία προς την επιστροφή στη Σελήνη. Σύμφωνα με τη NASA, η αποστολή αυτή δεν είναι απλώς δοκιμαστική, αλλά προετοιμάζει το έδαφος για την επανδρωμένη προσεδάφιση που θα ακολουθήσει με το πρόγραμμα Artemis III.

Μια μέρα ιστορικών πρωτιών

Το πέρασμα του Orion δεν είναι απλώς μια τεχνική επίδειξη, αλλά ένα ταξίδι που καταρρίπτει ρεκόρ. Η κάψουλα αναμένεται να ξεπεράσει το ιστορικό όριο απόστασης του Apollo 13, φτάνοντας τα 252.760 μίλια μακριά από τη Γη – το πιο μακρινό σημείο που έχει ταξιδέψει ποτέ άνθρωπος.

Ταυτόχρονα, το πλήρωμα των τεσσάρων αστροναυτών γράφει τη δική του σελίδα στην ιστορία. Η Christina Koch γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει πέρα από τη γήινη τροχιά, ενώ ο Victor Glover είναι ο πρώτος έγχρωμος αστροναύτης που συμμετέχει σε σεληνιακή αποστολή. Ο Jeremy Hansen, εκπρόσωπος της Καναδικής Υπηρεσίας Διαστήματος, αποτελεί τον πρώτο μη-Αμερικανό που πραγματοποιεί αυτό το ταξίδι.

Με την Artemis II, η NASA κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη και, μακροπρόθεσμα, προς την εξερεύνηση του Άρη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της διαστημικής περιπέτειας.