Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για σωρεία κακουργημάτων. Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των «Εξελίξεων» που έφερε στο φως καταγγελίες ανθρώπων που εξαπατήθηκαν από τον γκαλερίστα και έχασαν χρήματα και οικογενειακά κειμήλια, τα στόματα άρχισαν να ανοίγουν

Η μαρτυρία της γυναίκας που έδωσε 2.500 ευρώ, για έναν κάλπικο σταυρό… κόβει την ανάσα. «Πριν 23 χρόνια είχαμε αγοράσει αυτόν τον σταυρό. Μεγαλώνοντας η κοπέλα και φοιτήτρια επέμενε να θέλει τον σταυρό της. Τον προστάτευε η μητέρα της. Θεώρησε ότι είναι ένα ακριβό δώρο. Το ζήτησε μεγαλώνοντας, αφού ενηλικιώθηκε, να το προσέχει, να το φροντίζει. Μετά από κάποιες μέρες είδε ότι ξέβαφε και ότι αυτό το πράγμα μόνο αληθινό δεν έμοιαζε. Της λέω «δώσ’ το μου να το δω» και όταν μου το έδωσε πραγματικά μου κόπηκαν τα πόδια όταν είδα αυτό το πράγμα. Μόνο αντίκα δεν ήταν και μόνο σταυρός», αποκάλυψε καταγγέλλουσα στις «Εξελίξεις Τώρα».

Η πνευματική μητέρα του κοριτσιού που μιλά στις «Εξελίξεις Τώρα», αγόρασε τον πανάκριβο σταυρό από την γνωστή γκαλερί και 23 χρόνια μετά ανακάλυψε πως όλα ήταν ένα ψέμα. «Έδωσα 2.500 ευρώ. Πηγαίνοντας σε έναν εκτιμητή, μου λέει ούτε 200 ευρώ δεν έχει αυτό. Φανταστείτε πώς μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος. Εξαπατημένος. Ήταν τρομερό. Να ακυρώνει όλη τη βάφτιση. Μου ακύρωσε όλο αυτό το δώρο που ήθελα να κάνω σε αυτό το παιδί. Και σαν ανάμνηση… Δεν θα πω η παρακαταθήκη τόσο, όσο η αγάπη που νιώθω. Περισσότερη είναι η αγάπη που είχαμε για αυτό το παιδί – και έχουμε. Μόνο αυτό δεν άγγιξε αυτός ο άνθρωπος», συνέχισε η γυναίκα που καταγγέλλει ότι εξαπατήθηκε.

«Κρατά τα κοσμήματά μου και δεν μου τα δίνει πίσω»

Θλίψη και αγανάκτηση προκαλεί η μαρτυρία γυναίκας που καταγγέλλει πως ο εν λόγω γκαλερίστας, έχει στα χέρια του εδώ και χρόνια κοσμήματα αξίας που της ανήκουν. Η 74χρονη καταγγέλλουσα μιλά στις «Εξελίξεις Τώρα». «Έμειναν μετά, δύο βαριά κοσμήματα, μια αλυσίδα 14άρα, 60 γρ. και όταν ξανά πήγα του λέω θα σας φέρω και ένα βραχιόλι πολύ παλιό vintage, το οποίο είναι βαρύ και είναι 18 καράτια. Λέω σε ένα μήνα θέλω να μου τα αποδώσετε και τα δύο. Από τότε που τα κοστολόγησε έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια. Γιατί μου τα κρατάει; Να μου δώσει το χρυσό που του έδωσα σε γραμμάρια. Δεν μπορεί να μου κρατάει δικά μου χρήματα τόσο καιρό!», τονίζει.

Όπως καταγγέλλει η 74χρονη, ούτε της επιστρέφει τα τιμαλφή της, αλλά ούτε και της δίνει τα χρήματα που αξίζουν ώστε να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της. Όπως χαρακτηριστικά είπε στην εκπομπή η 74χρονη, «για να τα πουλάω έχω ανάγκη να πάρω κάποια πράγματα. Το είχε κοστολογήσει σε τιμή ασφαλείας 2.200€ και από τότε σας λέω τα κρατάει. Έχουν καταγράψει τα τηλέφωνά μου και δεν τα σηκώνουν. Τον ψάχνω, τον έχω ενοχλήσει πάνω από δέκα φορές. Να μου δώσει την τιμή στα χρυσαφικά μου, ή να μου επιστρέψει το χρυσό. Ήταν καδένα χειροποίητη. Τα οποία κοσμήματα μπορεί να τα έχει πάει και στο Ντουμπάι και να τα έχει πουλήσει και να μη φαίνονται πουθενά».

Θύμα του πασίγνωστου εμπόρου έργων τέχνης και η Λόλα Νταϊφά. Η Λόλα Νταϊφά είδε τα κοσμήματα που της είχαν κλέψει και τα θεωρούσε «ξεγραμμένα» να δημοπρατούνται μέρα μεσημέρι… για ψίχουλα σε μεσημεριανή εκπομπή. Την ώρα που οι καταγγελίες σε βάρος του συνεχώς πληθαίνουν, ο γκαλερίστας ετοιμάζεται να απολογηθεί ενώπιον του εισαγγελέα την ερχόμενη Τρίτη.

Ο ζωγράφος Γιώργος Σταθόπουλος στις «Εξελίξεις Τώρα»

Ακόμα μία καταγγελία για τον συγκεκριμένο γκαλερίστα έγινε στις «Εξελίξεις Τώρα».

«Δεν έχει αγοράσει ποτέ από εμένα έργο και δεν τον γνωρίζω καν. Δεν γνωριζόμαστε. Τώρα το έμαθα το γεγονός, στις ειδήσεις. Έργο μπορεί να έχει ο οποιοσδήποτε γιατί τα έργα κυκλοφορούν, αλλάζουν χέρια συνέχεια. Αγοράζει ένας ένα έργο και μετά από λίγο το πουλάει. Αλλάζουν χέρια συνέχεια τα έργα ζωγραφικής. Η γνησιότητα των έργων είναι πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει ένας οργανισμός να τα επιβεβαιώνει αυτά, ότι είναι ούτε αληθινά ούτε ψεύτικα. Δεν τον γνωρίζω, δεν έχουμε συνεργαστεί ποτέ», ανέφερε σχετικά ο κ. Γιώργος Σταθόπουλος.