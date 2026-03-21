Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ζήτησε και πήρε ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής.
Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για 5 βαριές κατηγορίες.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Κωνσταντίνο Γώγο, ο γνωστός γκαλερίστας αρνείται όλες τις κατηγορίες.
Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη πέντε αδικήματα:
- Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημειων ιδιαίτερα μεγαλης αξίας, τελεσθείσα κατα επάγγελμα
- Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.
- Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπο παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγαλης αξιας τελεσθείσα, κατα επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση,
- Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατα εξακολουθηση
- Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ επάγγελμα .
Σε βάρος της υπαλλήλου του γκαλερίστα ασκήθηκε δίωξη για :
Αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προιόν εγκλήματος.
Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη.