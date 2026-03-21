Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ζήτησε και πήρε ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για 5 βαριές κατηγορίες.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Κωνσταντίνο Γώγο, ο γνωστός γκαλερίστας αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη πέντε αδικήματα:

Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημειων ιδιαίτερα μεγαλης αξίας, τελεσθείσα κατα επάγγελμα

Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπο παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγαλης αξιας τελεσθείσα, κατα επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση,

Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατα εξακολουθηση

Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ επάγγελμα .

Σε βάρος της υπαλλήλου του γκαλερίστα ασκήθηκε δίωξη για :

Αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προιόν εγκλήματος.

Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη.