Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ζήτησε και πήρε ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για 5 βαριές κατηγορίες.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Κωνσταντίνο Γώγο, ο γνωστός γκαλερίστας αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη πέντε αδικήματα:

  • Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημειων ιδιαίτερα μεγαλης αξίας, τελεσθείσα κατα επάγγελμα
  • Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.
  • Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπο παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγαλης αξιας τελεσθείσα, κατα επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση,
  • Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατα εξακολουθηση
  • Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ επάγγελμα .

Σε βάρος της υπαλλήλου του γκαλερίστα ασκήθηκε δίωξη για :

Αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προιόν εγκλήματος.

Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη.

