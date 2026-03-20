Συνελήφθη μετά από έλεγχο στις αποθήκες της εταιρείας στο Ελληνικό, ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ιδιοκτήτης της γνωστής γκαλερί με έδρα το Κολωνάκι.

Ο ιδιοκτήτης της γνωστής γκαλερί συνελήφθη με βάση τον νόμο περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί έφοδος της ΕΛ.ΑΣ στην αποθήκη της γκαλερί του κατά τη διάρκεια της οποίας, εντοπίστηκαν χρήματα, αγνώστου ύψους και περισσότεροι από 500 πίνακες. Ιδιες πληροφορίες αναφέρουν περισσότεροι από 100 πίνακες είναι πλαστοί, ενώ ελέγχονται και οι υπόλοιποι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ αποτέλεσε ένα βίντεο που ανέβασε ο ιδιοκτήτης της γκαλερί, στο οποίο φέρεται να απεικονιζόταν ένα Ευαγγέλιο του 1700.