Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ζήτησε και πήρε ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι της Κυριακής. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες μια επώνυμη καταγγελία που έγινε σε βάρος του ήταν εκείνη που τον «έκαψε».

Πώς ξεκίνησαν όλα

Στις 24 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, κατατέθηκε καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για συστηματική και συνεχιζόμενη προσπάθεια εξαπάτησης του φιλότεχνου κοινού. Η υπόθεση αφορά τηλεοπτικές και διαδικτυακές δημοπρασίες πλαστών έργων τέχνης από τη «GALERIE TSANGARAKIS».

Στην καταγγελία περιλαμβάνονταν φωτογραφίες που απεικόνιζαν πίνακες γνωστών ζωγράφων, προερχόμενες από στιγμιότυπα τηλεοπτικών δημοπρασιών. Επίσης, υπήρχαν διαδικτυακοί σύνδεσμοι που οδηγούσαν σε έργα τα οποία προσφέρονταν προς πώληση μέσω των ίδιων δημοπρασιών της γκαλερί.

Η επώνυμη καταγγελία

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 6 Μαρτίου 2026, υποβλήθηκε δεύτερη επώνυμη καταγγελία για τηλεοπτική δημοπρασία της «GALERIE TSANGARAKIS». Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, παρουσιάστηκαν έργα που χαρακτηρίστηκαν ως καταφανώς πλαστά, εντείνοντας τις υποψίες για εκτεταμένη απάτη.

Στις 11 Μαρτίου 2026, ο κύριος Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών διέταξε τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης για τη διακρίβωση των καταγγελλομένων στοιχείων. Στο πλαίσιο της έρευνας, ζητήθηκε η πραγματοποίηση ειδικών ανακριτικών πράξεων.

Οι καταγγελίες του Κύπριου Βυζαντινολόγου

Ακολούθησαν, στις 19 Μαρτίου 2026, νέες καταγγελίες, αυτή τη φορά από Κύπριο βυζαντινολόγο και από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι αναφορές σχετίζονταν με Ευαγγέλιο του 1745, το οποίο είχε εκτεθεί και προσφερθεί προς πώληση με παρουσιαστή τον Γεώργιο Τσαγκαράκη, με δηλωμένη τιμή εκτίμησης από 8.000 έως 12.000 ευρώ.

Όπως υπογραμμίστηκε, για το συγκεκριμένο αντικείμενο πραγματοποιήθηκε μελέτη με τη συνδρομή ειδικών, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για συλλεκτικό και μοναδικό τεκμήριο, γεγονός που ενισχύει τη σοβαρότητα των καταγγελιών.

Δίωξη για 5 βαριές κατηγορίες – Τα αρνείται όλα

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για 5 βαριές κατηγορίες. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Κωνσταντίνο Γώγο, ο γνωστός γκαλερίστας αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για πέντε αδικήματα:

Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγαλης αξίας, τελεσθείσα κατα επάγγελμα

Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπο παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγαλης αξιας τελεσθείσα, κατα επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση,

Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατα εξακολουθηση

Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ επάγγελμα .

Σε βάρος της υπαλλήλου του γκαλερίστα ασκήθηκε δίωξη για:

Αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προιόν εγκλήματος.

Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη.