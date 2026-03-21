Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό Θεσπρωτίας-Ιωαννίνων της 8ης Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με στοιχεία της 20ής Μαρτίου 2026 του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 350 έλεγχοι σε κατοικίες των Δήμων Δωδώνης, Ζίτσας, Ιωαννιτών, Σουλίου και Φιλιατών. Από αυτά τα κτίρια, 154 χαρακτηρίστηκαν «πράσινα», 122 «κίτρινα» και 74 «κόκκινα».

Πηγές της Πολιτικής Προστασίας επισημαίνουν ότι τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ συνεχίζουν καθημερινά την αποτύπωση των ζημιών, σε συντονισμό με τις δημοτικές αρχές, καθώς λαμβάνουν συνεχώς νέα δεδομένα από τους δήμους.

Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, ο Δήμος Δωδώνης απέστειλε επικαιροποιημένες λίστες αιτημάτων, γεγονός που οδήγησε σε αναπροσαρμογή του προγραμματισμού των ελέγχων. Στον Δήμο Ζίτσας, με απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών, έχει ήδη καθοριστεί νέος κύκλος αυτοψιών για την κάλυψη εκκρεμοτήτων και νέων αναφορών ζημιών.

Στον Δήμο Ιωαννιτών οι έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο Δήμος Φιλιατών. Εκεί, παρότι η αρχική διαδικασία είχε ολοκληρωθεί, οι δημοτικές αρχές απέστειλαν νέα αιτήματα επανεξέτασης λόγω πρόσθετων αναφορών από κατοίκους.

Παράλληλα, αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι οι πρόσφατες σεισμικές δονήσεις στην περιοχή δεν επιτρέπουν προς το παρόν τον ακριβή καθορισμό του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των αυτοψιών. Οι υπηρεσίες τονίζουν ότι προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια και η πλήρης, αξιόπιστη αποτύπωση της κατάστασης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετέβη στα Ιωάννινα, όπου πραγματοποίησε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή των δημάρχων και του περιφερειάρχη Ηπείρου.