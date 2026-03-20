Σεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, στις 11:05 (ώρα Ελλάδας), βόρεια της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η δόνηση καταγράφηκε 10 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής, με εστιακό βάθος περίπου 20,3 χιλιομέτρων. Η σεισμική δραστηριότητα έγινε αισθητή σε περιοχές των Ιωαννίνων και της ευρύτερης Ηπείρου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ η περιοχή παρακολουθείται από τους σεισμολόγους.