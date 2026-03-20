Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της δυτικής Πελοποννήσου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η δόνηση, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφηκε στις 03:49 και το επίκεντρό της εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νότια από την κοινότητα Ζαχάρω, στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας.

Η απόσταση από την Αθήνα υπολογίζεται στα 192 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.