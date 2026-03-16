Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα, στις 20:19 (ώρα Ελλάδας), στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Σούγιας, στα Χανιά.
Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 12,2 χιλιόμετρα, ενώ η σεισμική δραστηριότητα έγινε αισθητή σε περιοχές των Χανίων και στη νότια Κρήτη, χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή τραυματισμοί.
