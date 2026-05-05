Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες και προκάλεσε αναστάτωση στους υπαλλήλους και τους πελάτες της τράπεζας.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και οπλοκατοχή, καθώς εκτός από το σφυρί είχε στην κατοχή του ένα κατσαβίδι και ένα ψαλίδι.

Απολογούμενος ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο 67χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει κανέναν. Όπως ανέφερε, πήγε στην τράπεζα ζητώντας να του καταβληθεί «το πλήρες ποσό της σύνταξής του».

Μέσω της συνηγόρου του υπέβαλε αίτημα να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός καταλογισμού του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας έχει ιστορικό ψυχικής υγείας, έχει λάβει σχετική παρακολούθηση και τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.

Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ανάλογα με τα αποτελέσματα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, δεν αποκλείεται να μεταφερθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.