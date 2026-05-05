Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του 28χρονου ντελιβερά με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος φέρεται να πετούσε πέτρες σε ανυποψίαστους περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Ερυθραίας, προχώρησε σήμερα (5/5) η εισαγγελία Πρωτοδικών τα Αθήνας.

Συγκεκριμένα, στον 28χρονο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα για επιθέσεις σε έξι άτομα. Αναλυτικότερα, σε βάρος του ποινική δίωξη αφορά: βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα), επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για απολογία. Έχει, όμως, το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμαστεί.