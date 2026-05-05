Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει τη δράση του 28χρονου ντελιβερά που συνελήφθη επειδή πετούσε πέτρες σε ανυποψίαστους περαστικούς σε Κηφισιά, Εκάλη και Νέα Ερυθραία. Το υλικό ήρθε στη δημοσιότητα την Τρίτη (5.5.26), προκαλώντας σοκ για τον τρόπο που δρούσε ο νεαρός άνδρας.

Ο 28χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας στη Νέα Ερυθραία, ύστερα από συνεργασία αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Στο βίντεο που παρουσίασε το Star, καταγράφεται η στιγμή που ο διανομέας εκτοξεύει πέτρα σε γυναίκα η οποία έκανε βόλτα με το σκυλάκι της στη Λεωφόρο Τατοΐου. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 28χρονος από το Πακιστάν δρούσε για 12 ημέρες, έως ότου εντοπιστεί και συλληφθεί, μετά από οκτώ καταγγελίες που υποβλήθηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα.

Γυναίκες που έκαναν απλές βόλτες στη γειτονιά του έγιναν θύματα των επιθέσεών του και πλέον δίνουν αγώνα να αποκαταστήσουν τα τραύματά τους.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο της ληστείας, καθώς ο 28χρονος δεν επιχειρούσε να αφαιρέσει αντικείμενα από τα θύματά του, αλλά απομακρυνόταν αμέσως μετά την επίθεση.

Ο άνδρας έχει αναγνωριστεί από ορισμένα από τα θύματά του, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με την εξέταση υλικού από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της δράσης του.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 28χρονος φέρεται να έχει πραγματοποιήσει πέντε επιθέσεις εναντίον γυναικών και ενός άνδρα το τελευταίο διάστημα.

Έσπασε τη γνάθο μιας γυναίκας

Σε δύο περιπτώσεις, τα θύματα τραυματίστηκαν σοβαρά. Μία γυναίκα δέχθηκε χτύπημα στο θώρακα, ενώ μια άλλη τραυματίστηκε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χάσει πέντε δόντια και να χρειαστεί ράμματα σε άνω και κάτω γνάθο.

Ο 28χρονος φέρεται να επιτέθηκε πρόσφατα σε ακόμη δύο γυναίκες, στη λεωφόρο Καΐρη στον Διόνυσο και στην Πλατεία Πολιτείας, προκαλώντας αναστάτωση στις περιοχές.

Αιφνιδιαστικές επιθέσεις

Τα θύματα περιγράφουν τις επιθέσεις ως ξαφνικές και σύντομες, διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης. Οι πράξεις του φαίνεται να πραγματοποιούνταν με τρόπο που καθιστούσε δύσκολο τον εντοπισμό του.

Από την έως τώρα έρευνα προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από το Πακιστάν, εργαζόταν ως διανομέας σε κατάστημα της περιοχής, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα περιστατικά για να αποσαφηνίσουν τα κίνητρά του.