Ένα βίντεο που κάνει θραύση στο διαδίκτυο αποτυπώνει την εικόνα ενός ιαπωνικού SUV, το οποίο βρέθηκε σχεδόν… απογυμνωμένο μετά την επέμβαση επιτήδειων.Στα πλάνα φαίνεται ένα πολυτελές SUV να έχει λεηλατηθεί, με τους δράστες να αφαιρούν σχεδόν κάθε αξιοποιήσιμο εξάρτημα.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν αποσπαστεί οι πόρτες και ο προφυλακτήρας, ενώ το εσωτερικό έχει αποξηλωθεί πλήρως. Καθίσματα, πεντάλ, πίνακας οργάνων, οθόνη infotainment, κιβώτιο ταχυτήτων και εξαρτήματα του χώρου αποσκευών έχουν εξαφανιστεί.

Ενδεικτικό της καταστροφής είναι ότι στο εσωτερικό έχει απομείνει μόνο το τιμόνι – χωρίς τα επιμέρους εξαρτήματά του – και η μπαταρία του υβριδικού συστήματος, καθώς πρόκειται για ένα Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid.

Στην πράξη, το όχημα έχει περιοριστεί σχεδόν αποκλειστικά στο γυμνό σασί και στη μπαταρία του, αφού τα υπόλοιπα εξαρτήματα έχουν αφαιρεθεί. Παραμένει ωστόσο αδιευκρίνιστο πώς οι δράστες κατάφεραν να ενεργήσουν ανενόχλητοι, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί ή να υπάρξει ειδοποίηση των αρχών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρότι η λεζάντα του βίντεο παραπέμπει σε περιστατικό κλοπής, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρόκειται για εσκεμμένα παραπλανητική παρουσίαση με στόχο την προσέλκυση επισκεψιμότητας…

Είναι επίσης πιθανό το όχημα να είχε τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης και ο ιδιοκτήτης να προχώρησε στην αποσυναρμολόγησή του, προκειμένου να διαθέσει τα εξαρτήματα ως ανταλλακτικά.