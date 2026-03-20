Σεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, στις 09:05 (ώρα Ελλάδας), βόρεια της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η δόνηση καταγράφηκε 10 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Αγίας Κυριακής, με εστιακό βάθος περίπου 20,3 χιλιομέτρων. Η σεισμική δραστηριότητα έγινε αισθητή σε περιοχές των Ιωαννίνων και της ευρύτερης Ηπείρου.

Ο σεισμολόγος Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στην ιστοσελίδα tanea.gr ανέφερε ότι η σεισμική δραστηριότητα προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή και δεν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, ο σεισμός αποτελεί συνέχεια της δραστηριότητας που έχει καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή. Επεσήμανε ότι το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί, χωρίς ωστόσο να οδηγεί απαραίτητα σε μεγαλύτερα μεγέθη.

«Τα μεγέθη θα διατηρηθούν περίπου σε αυτό το επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως απαιτείται υπομονή τις επόμενες ημέρες, καθώς η σεισμική ακολουθία θα εξελιχθεί σταδιακά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ η περιοχή παρακολουθείται από τους σεισμολόγους.