Από τρεις καταγγελίες φέρεται να ξεκίνησε η έρευνα των Αρχών για τον γνωστό γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη, σχετικά με την υπόθεση των πλαστών έργων τέχνης που έχει προκαλέσει αίσθηση στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, η πρώτη καταγγελία κατατέθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2026. Επρόκειτο για ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που ανέφερε: «Θα ήθελα να θέσω υπόψη σας μία συστηματική και συνεχιζόμενη προσπάθεια εξαπάτησης του φιλότεχνου κοινού μέσω τηλεοπτικών και διαδικτυακών δημοπρασιών, πλαστών έργων τέχνης», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 6 Μαρτίου, ακολούθησε δεύτερη – αυτή τη φορά επώνυμη – καταγγελία. Στο νέο mail γινόταν λόγος για τηλεοπτική δημοπρασία στην οποία εκτίθεντο προς πώληση πλαστά έργα τέχνης. Ο καταγγέλλων φέρεται να έκανε αναφορά σε έργα των Φασιανού, Μυταρά και Τσαρούχη.

Η τρίτη καταγγελία υποβλήθηκε στις 19 Μαρτίου από έναν Κύπριο βυζαντινολόγο και αφορούσε το επίμαχο Ευαγγέλιο, χρονολογίας 1745, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Μετά την άσκηση της δίωξης, ο κ. Τσαγκαράκης οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Η θέση της υπεράσπισης

Ο δικηγόρος του κ. Τσαγκαράκη, Κωνσταντίνος Γώγος, έδωσε απαντήσεις σχετικά με το επίμαχο Ευαγγέλιο. Όπως υποστήριξε, ο πελάτης του το απέκτησε με πλήρη νομιμότητα: «Το συγκεκριμένο έγγραφο παραλήφθηκε με όλες τις πιστοποιήσεις και τις σχετικές βεβαιώσεις. Δεν το παρέλαβε “στον αέρα”. Όλα αυτά θα αναλυθούν στην ανάκριση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τις καταγγελίες για πλαστά έργα τέχνης, ο κ. Γώγος επισήμανε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πραγματογνωμοσύνη που να αποδεικνύει την πλαστότητα των έργων.

Ο συνήγορος κάλεσε όσους έχουν αγοράσει έργα τέχνης να προβούν σε ανεξάρτητες πραγματογνωμοσύνες και να καταθέσουν τα αποτελέσματα στη Δικαιοσύνη, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.