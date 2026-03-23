Νέα 24ωρη πανελλαδικήαπεργίαπραγματοποιούν σήμερα οι οδηγοίταξί, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στο νομοσχέδιο τουυπουργείου Μεταφορών, το οποίο συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση τηςΠανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί, η Ομοσπονδία καλεί όλα τα Σωματεία Ταξί και τα Περιφερειακά Συμβούλια να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση στην Αθήνα. Το ραντεβού έχει οριστεί για τις 11:00 το πρωί στα γραφεία του Σωματείου Αθηνών, στην οδό Μάρνης 17, και θα ακολουθήσει πορεία χωρίς οχήματα προς τη Βουλή.

Οι οδηγοί αντιδρούν έντονα στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου, δηλώνοντας την κάθετη αντίθεσή τους«σε όλα τα άρθρα που θέλουν να απαξιώσουν το ρόλο του ταξί και το δημόσιο χαρακτήρα του». Όπως τονίζεται, οι ρυθμίσεις του δυσχεραίνουν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος και πλήττουν τις οικογένειες των ιδιοκτητών ταξί σε όλη τη χώρα.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι«τη Δευτέρα όσοι ψηφίσουν το νομοσχέδιο καταδικάζουν το επάγγελμα», καλώντας τα μέλη της να δώσουν δυναμικό παρών έξω από τη Βουλή. Η απεργία διαρκεί από τις 05:00 το πρωί της Δευτέρας έως τις 05:00 το πρωί της Τρίτης, με στόχο –όπως αναφέρει η ανακοίνωση– να αναδειχθεί η καθολική αντίδραση του κλάδου.

«Κανένα ταξί στο δρόμο», σημειώνεται χαρακτηριστικά, με την Ομοσπονδία να οργανώνει μετακινήσεις με λεωφορεία από όλη τη χώρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση.«Η δύναμή μας είναι η φωνή και η παρουσία μας, ας το αποδείξουμε όλοι τη Δευτέρα!», καταλήγει η ανακοίνωση.