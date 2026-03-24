Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης προκειμένου να απολογηθεί για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει .

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για:

Υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα),

Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου

Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ΄ εξακολούθηση, (κακούργημα),

Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα).

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο από τα 321 έργα, μόνο τα 7 ήταν γνήσια. Σε ο,τι αφορά το Ευαγγέλιο που στάθηκε η αφορμή για την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, , ο συνήγορός του, δηλώνει ότι το απέκτησε με πλήρη νομιμότητα: «Το συγκεκριμένο έγγραφο παραλήφθηκε με όλες τις πιστοποιήσεις και τις σχετικές βεβαιώσεις. Δεν το παρέλαβε “στον αέρα”. Όλα αυτά θα αναλυθούν στην ανάκριση».

Μετά το τέλος της απολογίας του ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση .