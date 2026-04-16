Αύξηση 18,2% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Μάρτιο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 25.722 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 21.761 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα το 2025 (αύξηση 4,9% είχε σημειωθεί τον Μάρτιο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 ). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 15.897 έναντι 13.622 που κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 16,7%.

Το α’ τρίμηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 66.388 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 62.399 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 6,4% (μείωση 1,7% είχε καταγραφεί το τρίμηνο Ιανουαρίου- Μαρτίου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 37.862 έναντι 35.799 που κυκλοφόρησαν το α’ τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 5,8%.

Παράλληλα, τον Μάρτιο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 6.545 καινούργιες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 5.941 τον αντίστοιχο μήνα το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 10,2% (αύξηση 15,1% είχε σημειωθεί τον Μάρτιο 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 6.193 έναντι 5.679 που κυκλοφόρησαν Μάρτιο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1%.

Το α’ τρίμηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 15.998 καινούργιες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 15.030 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 6,4% (αύξηση 3,7% είχε σημειωθεί το τρίμηνο Ιανουαρίου- Μαρτίου του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2024). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 15.047 έναντι 14.199 που κυκλοφόρησαν το α’ τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 6%.