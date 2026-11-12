Πολιτική

Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση: Σπανάκης στη θέση Τσαβδαρίδη και επιστροφή Βαρτζόπουλου

Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη που έκανε αποδεκτή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

12/11/2026, 11:54
TANEA Newsroom
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1 λεπτό

Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη την οποία έκανε αποδεκτή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης,

Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος και

Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης.

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