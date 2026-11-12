Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση: Σπανάκης στη θέση Τσαβδαρίδη και επιστροφή Βαρτζόπουλου
Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη που έκανε αποδεκτή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη την οποία έκανε αποδεκτή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:
Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης,
Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος και
Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης.
Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης.