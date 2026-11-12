Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη που έκανε αποδεκτή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Μίνι ανασχηματισμός στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη την οποία έκανε αποδεκτή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης



Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

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