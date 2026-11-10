Πανικός στη Θεσσαλονίκη με άγρια καταδίωξη: 21χρονος με κλεμμένο ΙΧ έσπασε μπάρες διοδίων και έπεσε σε παρκαρισμένα οχήματα

Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 21χρονος συνελήφθη με επεισοδιακό τρόπο οδηγώντας κλεμμένο αυτοκίνητο.

Ο νεαρός κινούνταν στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου αρχικά εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. και του έγινε σήμα για έλεγχο. Εκείνος, ωστόσο, αγνόησε το σήμα, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τις αστυνομικές δυνάμεις, ο οδηγός κατευθύνθηκε προς τα διόδια Ωραιοκάστρου, σπάζοντας τη μπάρα των διοδίων με το όχημα.

Η καταδίωξη έλαβε τέλος στη Νεάπολη, όταν ο 21χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ προχώρησαν στη σύλληψή του.

Από την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι το όχημα ήταν κλεμμένο. Σε βάρος του 21χρονου σχηματίζεται δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων-Μενεμένης.