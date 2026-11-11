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Επική απάντηση του Ηρακλή στους Σκοπιανούς με… Μακεδόνα! (vid, pic)

Οι φίλοι του Ηρακλή ανάρτησαν στο Ιβανώφειο πανό με τη μορφή του τραγουδιστή Κώστα Μακεδόνα και την επιγραφή «100% Μακεδόνας» ως απάντηση σε εθνικιστικό πανό

Η μασκότ του Ηρακλή ποζάρει δίπλα σε μπλε και λευκή σημαία με προσωπογραφία

FIBA EUROPE CUP 2026-2027 / ΗΡΑΚΛΗΣ - ΜΖΤ ΣΚΟΠΙΩΝ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

11/11/2026, 20:43
TANEA Newsroom
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Με χιούμορ και πρωταγωνιστή τον Κώστα Μακεδόνα απάντησαν οι φίλοι του Ηρακλή στο προκλητικό πανό της πρώτης αναμέτρησης με τη MZT Σκοπίων.

Μια ιδιαίτερη και γεμάτη χιούμορ απάντηση στην πρόκληση των οπαδών της ΜΖΤ Σκοπίων έδωσαν οι φίλοι του Ηρακλή, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των δύο ομάδων στο Ιβανώφειο, για το FIBA Europe Cup.

Συγκεκριμένα, οι «κυανόλευκοι» ανάρτησαν ένα πανό με τη μορφή του γνωστού τραγουδιστή Κώστα Μακεδόνα, το οποίο συνοδευόταν από τη χαρακτηριστική επιγραφή «100% Μακεδόνας», στέλνοντας το δικό τους μήνυμα με έναν ευρηματικό τρόπο.

Η κίνηση αυτή ήρθε ως απάντηση στα όσα είχαν συμβεί στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων στα Σκόπια. Τότε, οι οπαδοί της ΜΖΤ είχαν αναρτήσει πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο, παρουσιάζοντας έναν χάρτη που περιλάμβανε ελληνικά εδάφη, μεταξύ των οποίων τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της ΚΑΕ Ηρακλής, η οποία προχώρησε σε επίσημη καταγγελία.

Αυτή τη φορά, πάντως, οι φίλοι του «Γηραιού» επέλεξαν να δώσουν τη δική τους απάντηση με χιούμορ, επιστρατεύοντας έναν… 100% Μακεδόνα!

https://exchange.glomex.com/video/v-dmskfwf30h7t?integrationId=40599x17mcd7avph

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Ηρακλής Πανό Σκόπια χιούμορ

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