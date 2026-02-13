Η Παρασκευή και 13 επιστρέφει, φέρνοντας μαζί της τον γνωστό συνδυασμό δεισιδαιμονίας και ανησυχίας. Πολλοί τη θεωρούν γρουσούζικη ημέρα και αποφεύγουν να πάρουν σημαντικές αποφάσεις, επηρεασμένοι από θεωρίες και παραδόσεις που έχουν διαμορφωθεί ανά τους αιώνες.

Το άγχος γύρω από αυτή τη μέρα είναι τόσο έντονο, που υπάρχει και ειδικός όρος για τη φοβία της: paraskavedekatriaphobia. Πρόκειται για την παράλογη αλλά διαδεδομένη φοβία απέναντι στον συνδυασμό Παρασκευής και αριθμού 13.

Οι αριθμοί και οι συμβολισμοί

Η «Παρασκευή και 13» συνοδεύεται από πλήθος συμβολισμών. Στα Ταρό, ο αριθμός 13 αντιπροσωπεύει τον θάνατο, ενώ στο 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης γίνεται αναφορά στο «θηρίο» και τον «Αντίχριστο». Αυτοί οι συνειρμοί ενισχύουν την αρνητική χροιά της ημέρας.

Ο αριθμός 12 θεωρείται σύμβολο πληρότητας του κόσμου, ενώ το 13 υποδηλώνει τη διάλυσή του. Στη χριστιανική παράδοση, ο 13ος συνδαιτυμόνας του Μυστικού Δείπνου ήταν ο Ιούδας, ενώ η σταύρωση του Ιησού έγινε Παρασκευή. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι η ημέρα αυτή έχει συνδεθεί με κακοτυχία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, εκτός από την Παρασκευή, και η Τρίτη και 13 θεωρείται γρουσούζικη, γεγονός που διαφοροποιεί τη χώρα μας από άλλες δυτικές παραδόσεις.

Οι προλήψεις της ημέρας

Σε πολλές χώρες, η Παρασκευή και 13 θεωρείται ακατάλληλη για σημαντικές ενέργειες, όπως η τέλεση γάμων, η έναρξη μιας νέας δουλειάς ή ενός ταξιδιού, οι μετακομίσεις, ακόμα και το κόψιμο των νυχιών. Οι προλήψεις αυτές επιβιώνουν μέχρι σήμερα, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά πολλών ανθρώπων.

Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, πιστεύεται ότι αν ένα μωρό γεννηθεί Παρασκευή και 13, μπορεί να απαλλαγεί από τη «κακοτυχία» μόνο αν λίγο από το αίμα του τοποθετηθεί σε κομμάτι από τα ρούχα του και καεί, μαζί με κάθε «κατάρα» που φέρει η ημέρα.

Η «Παρασκευή και 13» στον κόσμο της τεχνολογίας

Η φήμη της ημέρας δεν περιορίζεται μόνο στις προλήψεις. Έχει εμπνεύσει ακόμη και τον χώρο της τεχνολογίας, καθώς υπάρχει ιός υπολογιστών με το όνομα Friday 13th. Ο ιός αυτός δημιουργήθηκε στο Ισραήλ το 1988 και ενεργοποιείται κάθε φορά που το ημερολόγιο του υπολογιστή δείχνει Παρασκευή και 13.

Όταν ενεργοποιηθεί, προκαλεί επιβράδυνση στη λειτουργία του συστήματος, εντείνοντας τον «ψηφιακό» τρόμο που συνοδεύει τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Έτσι, ακόμη και στον κυβερνοχώρο, η Παρασκευή και 13 διατηρεί τη φήμη της ως ημέρα κακοτυχίας.