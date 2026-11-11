Κρεμλίνο: Καμία επαφή με τους Ευρωπαίους στις συνομιλίες του Άμπου Ντάμπι – «Ανύπαρκτες οι σχέσεις μας»

Η ρωσική αντιπροσωπεία στις συνομιλίες του Άμπου Ντάμπι δεν είχε καμία επαφή με Ευρωπαίους εκπροσώπους

Η ρωσική αντιπροσωπεία στις συνομιλίες του Άμπου Ντάμπι δεν είχε καμία επαφή με Ευρωπαίους εκπροσώπους, ενώ δεν υπάρχει ούτε σχεδιασμός για τέτοιου είδους επαφές, ξεκαθάρισε την Τετάρτη (11/11) ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ανάλογες δηλώσεις είχαν προηγηθεί από τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, και την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

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Αναφερόμενος στις σχέσεις της Μόσχας με την Πολωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αφορμή τη σύλληψη Πολωνών πολιτών με την κατηγορία της κατασκοπείας, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι: «Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας, Πολωνίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, επί του παρόντος, ουσιαστικά ανύπαρκτες… Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τι άλλο θα μπορούσε να περιπλέξει περαιτέρω τις σχέσεις της Ρωσίας με την Πολωνία και την ΕΕ».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η δεύτερη ημέρα των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, προτού η ρωσική αντιπροσωπεία ενημερώσει για τα αποτελέσματά τους. Τη δήλωση έκανε απαντώντας σε ερώτηση του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS.

Επίσης, ο Πεσκόφ σημείωσε ακόμη ότι το ζήτημα των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι συζητήθηκε κατά την επικοινωνία του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Τέλος, ο Πεσκόφ διευκρίνισε ότι το Όσλο δεν έχει υποβάλει αίτημα για νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.