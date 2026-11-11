Κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο της Τάμπα, στις 6 Νοεμβρίου, ο Τόμας Μαρκλ δεν δήλωσε εάν αποδέχεται ή αρνείται την κατηγορία που του αποδίδεται

Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη φωτογραφία του Τόμας Μαρκλ, πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, μέσα από τη φυλακή, μετά τη νέα σύλληψή του στη Φλόριντα.

Ο 82χρονος φέρεται να αφαίρεσε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης που του είχε επιβληθεί ως όρος για την αποφυλάκισή του, με αποτέλεσμα να επιστρέψει υπό κράτηση. Σύμφωνα με δημοσίευμα του People, ο Τόμας Μαρκλ έκοψε τη συσκευή τα ξημερώματα της Τρίτης 10 Νοεμβρίου και συνελήφθη εκ νέου λίγες ώρες αργότερα.

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Η νέα σύλληψη σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την αρχική κράτησή του, στις 6 Νοεμβρίου, στη Φλόριντα, για υπόθεση που αφορά κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Η υπόθεση εξετάζεται σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ενώ η σχετική κατηγορία έχει κατατεθεί στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Καλιφόρνιας.

Η πρώτη φωτογραφία του Τόμας Μαρκλ από τη φυλακή

Κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο της Τάμπα, στις 6 Νοεμβρίου, ο Τόμας Μαρκλ δεν δήλωσε εάν αποδέχεται ή αρνείται την κατηγορία που του αποδίδεται.

Thomas Markle is taken into federal custody after allegedly cutting off his ankle monitor https://t.co/vChOpHKUZQ — Daily Mail (@DailyMail) November 11, 2026

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με δική του εγγύηση, υπό τον όρο να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης κατά την επιστροφή του στην κατοικία του, σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στη Λέικλαντ της Φλόριντα. Η αφαίρεση της συσκευής οδήγησε τις αρχές στην εκ νέου σύλληψή του.

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Η έρευνα για το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Η υπόθεση είχε αρχίσει να παίρνει διαστάσεις ήδη από τον Οκτώβριο, όταν ο γιος του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, φέρεται να ενημέρωσε τις αρχές για την ύπαρξη εκατοντάδων, ενδεχομένως και χιλιάδων, εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στην κατοικία του πατέρα του στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με ομοσπονδιακή καταγγελία, οι ερευνητές προχώρησαν σε έρευνες αποθηκευτικών χώρων, αφού μάρτυρας υπέγραψε ένορκη κατάθεση, υποστηρίζοντας ότι ο Τόμας Μαρκλ διατηρούσε ύποπτο υλικό στην κατοικία του στις Φιλιππίνες και είχε νοικιάσει αποθηκευτικό χώρο στο Λος Άντζελες.

«Ο κ. Μαρκλ κατηγορείται για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών που τον απεικονίζουν μαζί με ανήλικα κορίτσια», είχε δηλώσει σε προηγούμενη ανακοίνωσή του ο πρώτος βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ, Μπιλ Εσάιλι.

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Thomas Markle, the father of Meghan, Duchess of Sussex, was arrested again in Florida after allegedly cutting off his court-ordered ankle monitor. https://t.co/0PnPkR8NJm https://t.co/oeLgmyjATK — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) November 10, 2026

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο 82χρονος φέρεται να διατηρούσε «φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου, στις οποίες απεικονίζεται ο ίδιος μαζί με κορίτσια που δεν είχαν φτάσει ακόμη στην εφηβεία, σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, τους οποίους νοίκιαζε επί σχεδόν δύο δεκαετίες».

Οι αρχές εντόπισαν και δεύτερο αποθηκευτικό χώρο στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες. Μετά την έκδοση δικαστικά εγκεκριμένων ενταλμάτων, ειδικοί πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν έρευνες και στους δύο χώρους, τους οποίους ο Τόμας Μαρκλ φέρεται να νοίκιαζε από το 2008.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περίπου 78 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων διαφάνειες, φωτογραφικά αρνητικά και βιβλία, τα οποία περιείχαν υλικό που εξετάζεται ως ύποπτο για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.