Συνελήφθη ξανά ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ – Αφαίρεσε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι

Ο 82χρονος Μαρκλ συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στη Φλόριντα και τέθηκε αρχικά σε κατ’ οίκον περιορισμό

Ο Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν, δούκισσας του Σάσεξ, συνελήφθη εκ νέου στη Φλόριντα, καθώς φέρεται να αφαίρεσε το ηλεκτρονικό βραχιόλι εντοπισμού που φορούσε, σύμφωνα με αξιωματούχους του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης στο Λος Αντζελες.

Ο Μαρκλ εμφανίστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στην Τάμπα, αφού φέρεται να αφαίρεσε το ηλεκτρονικό βραχιόλι εντοπισμού που φορούσε, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που μίλησε στο BBC.

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Ο δικαστής διέταξε την προφυλάκισή του χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης και ο 82χρονος βρίσκεται πλέον υπό κράτηση από τις ομοσπονδιακές αρχές, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο 82χρονος Μαρκλ συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στη Φλόριντα και τέθηκε αρχικά σε κατ’ οίκον περιορισμό. Στο πλαίσιο των περιοριστικών όρων που του επιβλήθηκαν, ήταν υποχρεωμένος να φορά ηλεκτρονικό βραχιόλι, ώστε οι Αρχές να μπορούν να παρακολουθούν τις μετακινήσεις του.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας στο παρελθόν τις αναφορές περί κατοχής εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών «αρρωστημένα ψέματα».