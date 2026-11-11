Ο 51χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Στη σύλληψη ενός 51χρονου υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος αναζητούνταν από τις ελβετικές Αρχές για συμμετοχή σε διεθνές εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να διευκόλυνε τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στην Ευρώπη, προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης 10 Νοεμβρίου 2026 αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του εκκρεμούσε αίτημα έκδοσης από τις Αρχές της Ελβετίας για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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Ο 51χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και εκτεταμένες αναζητήσεις της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Στην επιχείρηση αξιοποιήθηκαν στοιχεία που διαβιβάστηκαν από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και από το Τμήμα SIRENE της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.

Το δίκτυο εταιρειών και οι 21 τόνοι κοκαΐνης

Σύμφωνα με το αίτημα έκδοσης των ελβετικών Αρχών, ο συλληφθείς φέρεται να συμμετέχει τουλάχιστον από το 2019 σε ανεξάρτητη εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και διευκολύνει τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης, μέσω δικτύου εμπορικών εταιρειών.

Παράλληλα, κατηγορείται ότι υποστήριζε μία ή περισσότερες εγκληματικές οργανώσεις στη Λατινική Αμερική, κυρίως στον Ισημερινό, οι οποίες φέρονται να εμπλέκονται στην οργάνωση και τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών.

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Ο ρόλος που του αποδίδεται περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και τη δημιουργία δικτύου εταιρειών, καθώς και την πρόσληψη προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν ή να υποστήριζαν την εγκληματική οργάνωση. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις κατηγορίες, διευκολυνόταν η εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.

Επιπλέον, φέρεται να είχε αναλάβει τον σχεδιασμό και τον συντονισμό διοικητικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης, αξιοποιώντας εμπορικές εταιρείες, αλλά και τη διοχέτευση χρημάτων εγκληματικής προέλευσης σε υφιστάμενες εταιρικές δομές, με σκοπό τη νομιμοποίησή τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αίτημα έκδοσης, σύμφωνα με τα οποία από το 2019 έχουν κατασχεθεί συνολικά 21 τόνοι κοκαΐνης, ενώ εκτιμάται ότι ενδέχεται να έχουν πραγματοποιηθεί και άλλες αποστολές ναρκωτικών.

Κατά τη σύλληψή του κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα. Ο 51χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για το αίτημα έκδοσής του στην Ελβετία.