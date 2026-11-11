Ο Τραμπ είχε εκφράσει την υποστήριξή του στον Χέγκσεθ ήδη από το βράδυ της Δευτέρας, στρέφοντας τα πυρά του κατά του Τόμας Μάσι

Οι Ρεπουμπλικανοί μπλόκαραν την προσπάθεια παραπομπής του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σε διαδικασία καθαίρεσης, αποτρέποντας μια νέα πολιτική δοκιμασία για τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά την εκλογική ήττα του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε το βράδυ της Τρίτης να παραπέμψει σε επιτροπή την πρόταση που είχε καταθέσει ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι, απομακρύνοντας ουσιαστικά το ενδεχόμενο να τεθεί άμεσα σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

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https://t.co/Kfx2sZU6x7 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 10, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε την εξέλιξη, εξαπολύοντας παράλληλα νέα επίθεση κατά του Μάσι, τον οποίο χαρακτήρισε «μεγάλο αποτυχημένο».

Η απόφαση αποτέλεσε ένδειξη κομματικής συσπείρωσης για τους Ρεπουμπλικανούς, παρά τις εσωτερικές διαφωνίες που έχουν ενταθεί μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με το CNN, η ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή, σε συνεργασία με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, κινητοποιήθηκε παρασκηνιακά για να εξασφαλίσει την παρουσία των βουλευτών και να αποτρέψει την προώθηση της πρότασης.

Η προσπάθεια απέδωσε, καθώς η πρόταση παραπέμφθηκε σε επιτροπή, αποφεύγοντας μια ψηφοφορία επί της ουσίας που θα μπορούσε να προκαλέσει νέους τριγμούς στο στρατόπεδο του Τραμπ.

Τραμπ: «Η προσπάθεια καθαίρεσης απέτυχε παταγωδώς»

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, παρουσιάζοντας την έκβαση ως νίκη για τον ίδιο και τον υπουργό Άμυνας.

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«Η προσπάθεια των Δημοκρατικών να καθαιρέσουν τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ απέτυχε παταγωδώς! Κάθε Ρεπουμπλικανός, εκτός από τον Τόμας Μάσι, έναν μεγάλο αποτυχημένο, ψήφισε υπέρ του Πιτ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, παρότι η πρόταση είχε κατατεθεί από τον ίδιο τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή του Κεντάκι.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ επικαλέστηκε τις στρατιωτικές επιτυχίες που αποδίδει στην κυβέρνησή του, καθώς και τις επιδόσεις των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στη στρατολόγηση, προκειμένου να υπερασπιστεί τον Χέγκσεθ.

«Και πάλι, οι νίκες στη Βενεζουέλα και το Ιράν, οι καλύτεροι αριθμοί στρατολόγησης στην ιστορία του στρατού (με μεγάλες λίστες αναμονής για να καταταγεί κανείς!) και ένα ηθικό όπως σπάνια έχουμε δει στο παρελθόν οδήγησαν στη δικαίωση ενός σπουδαίου Αμερικανού πατριώτη», ανέφερε.

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Παράλληλα, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «εργαλειοποιούν και καταχρώνται τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», καταλήγοντας με το σύνθημα «Κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη».

Η επίθεση στον Τόμας Μάσι πριν από την ψηφοφορία

Ο Τραμπ είχε εκφράσει την υποστήριξή του στον Χέγκσεθ ήδη από το βράδυ της Δευτέρας, στρέφοντας τα πυρά του κατά του Τόμας Μάσι.

«Ο ηττημένος Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι, ένας απόλυτος αποτυχημένος, προσπαθεί να καθαιρέσει ίσως τον πιο δημοφιλή και επιτυχημένο στρατιωτικό αξιωματούχο της χώρας, τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ», είχε αναφέρει σε ανάρτησή του.

Μιλώντας, μάλιστα, στην Κέιτλαν Κόλινς του CNN, είχε δηλώσει ότι θα εξακολουθούσε να στηρίζει τον υπουργό Άμυνας ακόμη και στην περίπτωση που η διαδικασία καθαίρεσης προχωρούσε.

Την ίδια ώρα, η ηγεσία των Ρεπουμπλικανών και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πραγματοποιούσαν αλλεπάλληλες επαφές με βουλευτές, καθώς η περιορισμένη παρουσία μελών του κόμματος στη Βουλή είχε προκαλέσει ανησυχία για την έκβαση της ψηφοφορίας.

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Πεντάγωνο: «Απόλυτη νίκη» για τον Χέγκσεθ

Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη εξέφρασε και το Πεντάγωνο. Ο επικεφαλής εκπρόσωπός του, Σον Πάρνελ, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «ΑΠΟΛΥΤΗ ΝΙΚΗ» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

TOTAL VICTORY! The referral of these baseless impeachment articles to the House Judiciary Committee marks total victory for Secretary Hegseth, the Department of War, and the American warfighter. From the beginning, this effort has been a political exercise devoid of merit, evidence, or seriousness. It collapses under the weight of Secretary Hegseth’s record of restoring the warrior ethos, delivering results, and putting the mission first. The American people see through it. We will not indulge the political theater driven by a disgruntled soon-to-be former congressman and others who have chosen grandstanding over governing. We look forward to ending this sham impeachment in the committee room, where facts will continue to prevail and this distraction can be put to rest. We will always stand tall and fight to defend the Republic! Διαφήμιση November 10, 2026

«Από την αρχή, αυτή η προσπάθεια ήταν μια πολιτική άσκηση χωρίς ουσία, αποδεικτικά στοιχεία ή σοβαρότητα. Καταρρέει κάτω από το βάρος του έργου του υπουργού Χέγκσεθ, ο οποίος αποκατέστησε το πολεμικό ήθος, έφερε αποτελέσματα και έθεσε την αποστολή σε πρώτη προτεραιότητα», ανέφερε.

«Ο αμερικανικός λαός το αντιλαμβάνεται», πρόσθεσε.

Ωστόσο, η παραπομπή της πρότασης σε επιτροπή δεν συνεπάγεται ότι η υπόθεση έχει κλείσει οριστικά.

Πηγή με γνώση των εκτιμήσεων του Χέγκσεθ δήλωσε στο CNN ότι ο υπουργός και οι συνεργάτες του θεωρούν πιθανό να υπάρξει νέα προσπάθεια καθαίρεσής του από τους Δημοκρατικούς το 2027, όταν αναμένεται να αναλάβουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εκτιμούν ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα προηγηθεί από κοινοβουλευτικές ακροάσεις και έρευνες.