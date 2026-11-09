Χέγκσεθ: Υποβαθμίζει τον κίνδυνο παραπομπής του – «Δεν ανησυχούμε για αυτό»

Ο Πιτ Χέγκσεθ κατά τη διάρκεια δημόσιας ομιλίας σε πολιτική εκδήλωση.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δήλωσε έτοιμος να υπερασπιστεί το έργο του και τονίζοντας πως δεν ανησυχεί, παρότι επίκειται ψηφοφορία στη Βουλή για την πρόταση παραπομπής του

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ υποβάθμισε σήμερα τον κίνδυνο παραπομπής του με το ερώτημα της καθαίρεσης, τονίζοντας πως είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα του ως επικεφαλής του Πενταγώνου.

«Δεν ανησυχούμε για αυτό», δήλωσε ο Χέγκσεθ όταν ρωτήθηκε αν διαθέτει επαρκή στήριξη από τους Ρεπουμπλικάνους για να απορριφθούν οι κατηγορίες εναντίον του.

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Οι τοποθετήσεις του Χέγκσεθ πραγματοποιήθηκαν την ώρα που ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι επιδιώκει να επισπεύσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πρόταση παραπομπής του υπουργού.