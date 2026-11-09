Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Δακτυλίδης – Οι ρόλοι που τον έκαναν γνωστό

Σημαντική ήταν η παρουσία του Χρήστου Δακτυλίδη και στην ελληνική τηλεόραση τόσο στο θέατρο όσο και την τηλεόραση

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετλων ο ηθοποιός Χρήστος Δαχτυλίδης. Την ανακοίνωσή του έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τον θάνατο του Χρήστου Δακτυλίδη έκανε γνωστό ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στα social media σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η κόρη του Λίλιαν, γνωστοποίησε επίσης την απώλειά του μέσα από ανάρτησή της.

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Ο Χρήστος Δαχτυλίδης σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν», από την οποία αποφοίτησε το 1959. Τα πρώτα σημαντικά βήματα της θεατρικής του διαδρομής έγιναν στο Θέατρο Τέχνης, όπου συμμετείχε σε αρκετές παραστάσεις.

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με το Ελεύθερο Θέατρο, παίρνοντας μέρος σε έργα όπως ο «Ένας Μήνας στην Εξοχή» του Τουργκένιεφ, το «Αρμένικο Φεγγάρι» του Νίκου Φώσκολου και η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη.

Εθνικό Θέατρο και Φίνος Φιλμ

Από το 1982 έως το 1993 συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο, συμμετέχοντας σε 15 παραγωγές. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονταν ο «Οθέλλος» του Σαίξπηρ, ο «Βασιλικός» του Αντώνη Ματέση, το «Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα» του Τζόζεφ Κέσερλινγκ και ο «Φον Δημητράκης» του Δημήτρη Ψαθά.

Η πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση καταγράφηκε το 1960, στην ταινία «2.000 Ναύτες και ένα Κορίτσι» του Γρηγόρη Γρηγορίου. Ακολούθησε η συμμετοχή του στη «Χιονάτη και τα 7 Γεροντοπαλίκαρα», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

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Από το 1982 έως το 1993 συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο, συμμετέχοντας σε 15 παραγωγές. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονταν ο «Οθέλλος» του Σαίξπηρ, ο «Βασιλικός» του Αντώνη Ματέση, το «Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα» του Τζόζεφ Κέσερλινγκ και ο «Φον Δημητράκης» του Δημήτρη Ψαθά

Οι τηλεοπτικές σειρές που συμμετείχε

Το 1966 ξεκίνησε η συνεργασία του με τη Φίνος Φιλμ, με την ταινία «Κοινωνία Ώρα Μηδέν» του Ντίνου Δημόπουλου. Μέχρι το 1973 συμμετείχε σε ακόμη δέκα παραγωγές της εταιρείας, μεταξύ των οποίων οι ταινίες «Οι Σφαίρες Δεν Γυρίζουν Πίσω», «Εν Ονόματι του Νόμου» και «Εσχάτη Προδοσία».

Η τελευταία συνεργασία του με τη Φίνος Φιλμ ήταν στο «Θέμα Συνειδήσεως» του Πέτρου Λύκα, ενώ η τελευταία κινηματογραφική παρουσία του σημειώθηκε το 1985, στην ταινία «Θερμοκήπιο».

Στην τηλεόραση συμμετείχε σε σειρές που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα, όπως ο «Άγνωστος Πόλεμος», το «Εν Τούτω Νίκα», ο «Ρόκκος Χοϊδάς» και «Το Μινόρε της Αυγής». Έλαβε επίσης μέρος σε περισσότερες από δέκα τηλεοπτικές θεατρικές παραγωγές της ΕΡΤ, ερμηνεύοντας έργα σημαντικών θεατρικών συγγραφέων.

Το μυθιστόρημα της ζωής του

Το 2011 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα το μυθιστόρημά του με τίτλο «Γλυκιά – ξινή ζωή, αβάστακτη», αποκαλύπτοντας και μια ακόμη πλευρά της δημιουργικής του δραστηριότητας.