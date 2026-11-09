«Έγινε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου»: Άγρια επίθεση Μπαρό σε Μελανσόν για τις εδαφικές παραχωρήσεις στο Ντονμπάς

Ο ηγέτης της παράταξης ανυπότακτη Γαλλία (LFI) Ζαν-Λικ Μελανσόν «απλούστατα έγινε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου» κρίνοντας ότι πρέπει να ερωτηθεί για την τύχη του ο πληθυσμός του Ντονμπάς, περιοχής της ανατολικής Ουκρανίας η οποία ελέγχεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της από τη Ρωσία, στηλίτευσε χθες Κυριακή το βράδυ ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Απλούστατα έγινε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Σε όλο τον κόσμο, το Κρεμλίνο προσπαθεί να πείσει αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ότι κατά βάθος το Ντονμπάς είναι ρωσικό και ότι ο επιθετικός πόλεμός του είναι πόλεμος απελευθέρωσης του Ντονμπάς», είπε ο κ. Μπαρό στο RTL/Public Sénat.

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Το ζήτημα «προφανώς έχει βαρύτητα άνευ προηγουμένου και, κατά την άποψή μου, προφανώς τον αποκλείει από το να ασκήσει το δημόσιο αξίωμα» που επιθυμεί —αυτό του προέδρου—, πρόσθεσε.

Ο υποψήφιος του LFI στις προεδρικές εκλογές Μελανσόν είπε προχθές Σάββατο πως η διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσε να γίνει με εδαφικές παραχωρήσεις, ειδικά στο Ντονμπάς, όπου, όπως σημείωσε, θα πρέπει να ερωτηθεί ο πληθυσμός για την τύχη του.

Σε ομιλία του εφ’ όλης της ύλης μπροστά σε πάνω από 20.000 ανθρώπους στο Μπουρζέ, σύμφωνα με τους οργανωτές, διαβεβαίωσε ότι αν αναλάβει την διακυβέρνηση ο ίδιος η Γαλλία θα δεσμευτεί «ειλικρινά στη διευθέτηση» του πολέμου που ξέσπασε «με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».

Ο κ. Μελανσόν επικρίνεται επίσης συχνά επειδή αμφισβητεί τη νομιμοποίηση του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και επικρίνει τις ουκρανικές επιθέσεις σε μεγάλο βάθος στη Ρωσία εναντίον στρατιωτικών, ενεργειακών και άλλων στόχων. Είπε προχθές πως δεν θα δεχόταν ειρήνη με «εδαφικές παραχωρήσεις χωρίς να ερωτηθεί ο πληθυσμός αν συμφωνεί να βρίσκεται στη μια ή στην άλλη πλευρά των συνόρων». Ο πληθυσμός και μόνο έχει «δικαίωμα» να πει αν θέλει να είναι στην Ουκρανία ή στη Ρωσία, «ποιος άλλος;», διερωτήθηκε.

Επισήμως το Κίεβο απορρίπτει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση στο Ντονμπάς. Η Μόσχα από την πλευρά της λέει πως έχει προσαρτήσει τις δύο περιφέρειές του (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ) καθώς και άλλες δύο στην ανατολική Ουκρανία, κάτι που δεν αναγνωρίζεται από την ουκρανική πλευρά και τους υποστηρικτές της στη Δύση.