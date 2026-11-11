ΑΑΔΕ – ΔΕΟΣ: Νέο ψηφιακό «στρατηγείο» στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Τεχνητή νοημοσύνη, drones, ψηφιακοί χάρτες και ζωντανή μετάδοση εικόνας από τους ελέγχους. Πώς θα λειτουργεί το νέο επιχειρησιακό κέντρο και πώς θα εντοπίζονται ύποπτες συναλλαγές και κυκλώματα οικονομικής απάτης

Ένα υπερσύγχρονο ψηφιακό «στρατηγείο», με τεχνητή νοημοσύνη, drones, ψηφιακούς χάρτες και δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης των ελέγχων σε ολόκληρη τη χώρα, στήνει η ΑΑΔΕ, εξοπλίζοντας με νέα τεχνολογικά «όπλα» τη Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ). Στόχος είναι οι ελεγκτές να εντοπίζουν ταχύτερα ύποπτες συναλλαγές, να αποκαλύπτουν διασυνδέσεις μεταξύ προσώπων και επιχειρήσεων αλλά και σύνθετες υποθέσεις φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.

Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται η αναβάθμιση του Κέντρου Ελέγχου και Διοίκησης, το οποίο θα λειτουργεί ως ψηφιακός «εγκέφαλος» των ελεγκτικών επιχειρήσεων. Από εκεί θα μπορούν να παρακολουθούνται και να συντονίζονται ταυτόχρονα έλεγχοι σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, με άμεση πρόσβαση σε φορολογικά και τελωνειακά δεδομένα, εικόνες και πληροφορίες από τα κλιμάκια που βρίσκονται στο πεδίο.

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Το σχέδιο αποτυπώνεται στην προκήρυξη του έργου αναβάθμισης του επιχειρησιακού κέντρου της ΑΑΔΕ και σηματοδοτεί τη μετάβαση από τους αποσπασματικούς ελέγχους σε ένα ενιαίο σύστημα επιχειρησιακού συντονισμού, με έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων δραστηριοτήτων.

Το νέο «στρατηγείο»

Το επιχειρησιακό κέντρο θα καταλαμβάνει επιφάνεια τουλάχιστον 460 τετραγωνικών μέτρων και θα διαθέτει μεγάλες οθόνες απεικόνισης (video wall), ειδικές κονσόλες, διαδραστικούς πίνακες, σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας και πέντε ηχομονωμένους θαλάμους εργασίας δύο ατόμων.

Στις μεγάλες οθόνες θα εμφανίζονται ψηφιακοί χάρτες, οι θέσεις των ελεγκτικών κλιμακίων και οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης εικόνας και ήχου από τους επιτόπιους ελέγχους στο κεντρικό «στρατηγείο», μέσω ειδικού συστήματος live streaming. Έτσι, θα είναι δυνατή η άμεση παρακολούθηση των επιχειρήσεων και η παροχή οδηγιών στα κλιμάκια.

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Το νέο σύστημα προβλέπεται να συνδεθεί με τις ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ, όπως το myDATA, το eSEND, το ELENXIS, το ΕΛΕΓΧΟΣlive και το τελωνειακό ICISnet.

Οι ελεγκτές θα μπορούν να διασταυρώνουν στοιχεία τιμολογίων, αποδείξεων, εσόδων και εξόδων, να εντοπίζουν αποκλίσεις στον ΦΠΑ και να ελέγχουν τη διαβίβαση παραστατικών. Παράλληλα, θα έχουν πρόσβαση σε στοιχεία για εισαγωγές, εξαγωγές, ειδικούς φόρους κατανάλωσης και προηγούμενες παραβάσεις.

Στο μικροσκόπιο θα μπαίνουν οι διακινήσεις εμπορευμάτων και καυσίμων. Το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής θα επιτρέπει την παρακολούθηση προϊόντων, ακόμη και με σάρωση QR code, ενώ τα συστήματα εισροών-εκροών θα συνδυάζονται με δεδομένα γεωεντοπισμού για την αναζήτηση ύποπτων φορτίων και διαδρομών.

Το δίκτυο πληροφοριών θα επεκτείνεται στο Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων, στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, στο myCAR, στα ηλεκτρονικά μητρώα σκαφών αναψυχής και στις καταγγελίες πολιτών. Πρόσθετες διασυνδέσεις με το Κτηματολόγιο και το σύστημα παρακολούθησης πλοίων AIS εξετάζονται ως δυνατότητες επέκτασης.

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Τεχνητή νοημοσύνη

Καθοριστικό ρόλο θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα επεξεργάζεται μεγάλο όγκο δεδομένων, αναζητώντας ύποπτα μοτίβα και διασυνδέσεις μεταξύ προσώπων, επιχειρήσεων, οχημάτων και παραβάσεων. Για παράδειγμα, κατά τον έλεγχο ενός βυτιοφόρου, θα μπορεί να επισημαίνει ότι η πινακίδα του εμφανίζεται σε άλλες υποθέσεις ή ότι ο συνδεδεμένος ΑΦΜ έχει ιστορικό παραβάσεων.

Παράλληλα, προβλέπεται ανάλυση κινδύνου για την καλύτερη στόχευση των ελέγχων, καθώς και ψηφιακή εφαρμογή νομικής υποστήριξης των ελεγκτών. Η τεχνολογική αναβάθμιση περιλαμβάνει επίσης φορητές συσκευές, tablets και smartphones, με κεντρική διαχείριση και μηχανισμούς κυβερνοασφάλειας. Οι προδιαγραφές προβλέπουν τουλάχιστον 456 άδειες χρηστών φορητών συσκευών, 45 χρήστες του επιχειρησιακού κέντρου και 15 χρήστες εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.