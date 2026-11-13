Ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ασυρμάτου σημειώθηκε χθες περίπου στις 14.30 στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κάσου και της Καρπάθου μεταξύ της ελληνικής φρεγάτας «Λήμνος» και της τουρκικής φρεγάτας «TCG Gökova», με φόντο τις εργασίες βυθομέτρησης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector), την ίδια ώρα που καταγράφονταν έντονη τουρκική παραβατικότητα και αερομαχία στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.

ΧΑΡΤΗΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΣΟΣ ΜΕΣΑ

Οι έρευνες του «Abeille Marengo» στα διεθνή ύδατα ξεκίνησαν, αλλά με περιφρούρηση. Κι αυτό γιατί το γαλλικό ερευνητικό σκάφος συνοδεύεται σταθερά από τη φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς», ενώ στην ευρύτερη περιοχή επιχειρεί και η φρεγάτα «Λήμνος», ενισχύοντας την παρουσία και την επιτήρηση του Πολεμικού Ναυτικού.

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Κάποια στιγμή, η τουρκική φρεγάτα «Gökova», η οποία έκανε την εμφάνισή της σε απόσταση 24 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του «Abeille Marengo», εξέπεμψε μήνυμα μέσω ασυρμάτου προς το ερευνητικό, στο οποίο αναγνώστηκε ολόκληρη η παράνομη τουρκική αντι-NAVTEX, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι έχει δοθεί «συγκατάθεση» από την τουρκική πλευρά για τη συνέχιση των έργων.

Αμεση και κατηγορηματική ήταν η αντίδραση της φρεγάτας «Λήμνος». Μέσω ασυρμάτου απάντησε στην τουρκική φρεγάτα, ξεκαθαρίζοντας πως το γαλλικό ερευνητικό σκάφος – υπό τη συνοδεία του «Νικηφόρος Φωκάς» – συνεχίζει κανονικά τον πλου του και τις εργασίες του με βάση την ελληνική αγγελία NAVTEX που έχει εκδώσει ο σταθμός Ηρακλείου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι έρευνες διεξάγονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Εκτοτε, δεν υπήρξε άλλη εκπομπή μηνύματος από την τουρκική φρεγάτα, η οποία παρακολουθεί από απόσταση την εξέλιξη των εργασιών, χωρίς να υπάρχει καμία παρεμπόδιση στο πεδίο.

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Πριν φτάσει στο σημείο των ερευνών, το υπό γαλλική σημαία «Abeille Marengo» διήνυσε τα 95 ναυτικά μίλια από το Ηράκλειο μέχρι την Κάσο μέσα σε δέκα ώρες, πραγματοποιώντας κατά τη διάρκεια του πλου δοκιμές τόσο στους βυθομετρητές όσο και στα υπόλοιπα όργανά του.

Πλέον, επιχειρεί για λογαριασμό της κατασκευάστριας εταιρείας Nexans, πλέοντας με χαμηλή ταχύτητα περίπου μισού κόμβου, σε απόσταση οκτώ ναυτικών μιλίων νότια της Καρπάθου, στα διεθνή ύδατα πλέον.

Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε διπλωματικό, αεροπορικό και ναυτικό επίπεδο, διαμηνύοντας ότι η υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου κοινής ωφέλειας προχωρά απρόσκοπτα βάσει του διεθνούς δικαίου. Ενδεικτικό του κλίματος αποτροπής και ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων είναι το μήνυμα που έστειλε από το Ρέθυμνο, στο περιθώριο της άσκησης «ΜΙΝΩΑΣ-26», ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας:

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«Η απειλή προέρχεται από χώρα η οποία είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από εμάς. Αρα, λοιπόν, απαιτείται η ενεργός εφεδρεία, απαιτείται το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, απαιτείται η διαρκής άσκηση». Την ίδια ώρα, η ναυτική κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει αυξημένη, καθώς βορειότερα, ανοιχτά των ακτών της Μαρμαρίδας (με κέντρο συντονισμού τη βάση του Ακσάζ), διεξάγεται από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου η μεγάλη διεθνής ανθυποβρυχιακή ναυτική άσκηση της Τουρκίας «Γαλάζια Φάλαινα 2026» («Mavi Balina»). Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί, στην άσκηση λαμβάνουν μέρος περίπου 4.500 στελέχη, οκτώ υποβρύχια, 20 πλοία επιφανείας, 10 αεροπορικά μέσα και ένα μη επανδρωμένο υποβρύχιο όχημα. Πέραν των τουρκικών ναυτικών και λιμενικών δυνάμεων, συμμετέχουν μονάδες από τη Μόνιμη Ναυτική Δύναμη 2 του ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και το Πακιστάν, καθώς και παρατηρητές από οκτώ ακόμη χώρες.

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Αερομαχία στο Αιγαίο

Την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή, χθες (γύρω στις 14.30), με τον διάλογο των φρεγατών νότια της Καρπάθου, η Αγκυρα προκάλεσε ένταση και στον αέρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, τρία τουρκικά αεροσκάφη – ένας σχηματισμός δύο οπλισμένων μαχητικών F-16 και ένα μεμονωμένο κατασκοπευτικό CN-235 – εισήλθαν στο FIR Αθηνών στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας (μία από τα F-16 και μία από το CN-235) και σε επτά παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (όλες από το CN-235).

Κατά τη διαδικασία αναχαίτισης από ελληνικά μαχητικά, σημειώθηκε εμπλοκή (αερομαχία), συγκεκριμένα με τα δύο οπλισμένα τουρκικά F-16, στην περιοχή μεταξύ Λέσβου και Λήμνου.