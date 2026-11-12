Η Αθήνα ποντάρει και στο Κάιρο

Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον Σίσι και για το καλώδιο - Μέχρι το τέλος του έτους επιδιώκεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες Ελλάδας - Αιγύπτου για επέκταση ΑΟΖ

Στην εμβάθυνση της συνεργασίας της με το Κάιρο συνεχίζει να επενδύει η Αθήνα, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται όλο το τελευταίο διάστημα σε διαρκή επαφή με φόντο τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή για τον GSI και με ορίζοντα την πρόσφατη συμφωνία Γεραπετρίτη – Αμπντελάτι για γεωγραφική επέκταση της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας του 2020 προς τα ανατολικά.

Όπως έγινε γνωστό από την αιγυπτιακή προεδρία, προχθές, μετά τον απόπλου του γαλλικού πλοίο «Abeille Marengo» από το Ηράκλειο προκειμένου να ξεκινήσει την προκαθορισμένη πορεία ερευνών του για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Είχε προηγηθεί η επίδοση της ρηματικής διακοίνωσης από το Παρίσι στο Κάιρο, από τον γάλλο πρεσβευτή στην Αίγυπτο Ερίκ Σεβαλιέ, στο πλαίσιο της τυπικής ενημέρωσης των παράκτιων κρατών της περιοχής για την επανέναρξη των εργασιών του GSI – όπως συνέβη και με την περίπτωση της Τουρκίας – σε συνέχεια της έκδοσης ελληνικής NAVTEX.

Σύμφωνα με την επίσημη αιγυπτιακή ενημέρωση, Μητσοτάκης και Σίσι συζήτησαν για την εξέλιξη των σχέσεων Ελλάδας – Αιγύπτου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για περαιτέρω προώθηση των πολυεπίπεδων πτυχών της διμερούς συνεργασίας, με ειδική αναφορά στον τομέα της ενέργειας.

Επιπλέον, επί τάπητος έθεσαν τρόπους ενίσχυσης του εμπορίου και των επενδύσεων, ενώ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διμερείς διαβουλεύσεις και τον συντονισμό μεταξύ Αθήνας και Καΐρου.

Ο χρονισμός της συγκεκριμένης τηλεφωνικής επικοινωνίας στο ανώτατο επίπεδο είναι βέβαιο πως σχετίζεται και με το καλώδιο στο πλαίσιο ενός συντονισμού έναντι των τουρκικών προκλητικών ενεργειών που ήδη έγιναν και όσων είναι πιθανό να ακολουθήσουν, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν να εκπέμψουν ένα μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της σταθερότητας στην περιοχή και της τήρησης των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Προσεχώς, εξάλλου, όπως έχει προαναγγείλει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκινά μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου η τεχνική συζήτηση για τη γεωγραφική επέκταση της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας για την οριοθέτηση ΑΟΖ, με την οποία οι δύο χώρες θα θεσπίσουν θαλάσσιες ζώνες και στις εναπομείνασες περιοχές δεξιότερα του 28ου μεσημβρινού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ελλάδα και Αίγυπτος σχεδιάζουν να κηρύξουν την έναρξη των τεχνικών συνομιλίες τους για ΑΟΖ έως το τέλος του έτους, την ώρα που Τουρκία και Λιβύη έχουν καταδικαστεί διεθνώς για την πρόσφατη κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού και από τη Βεγγάζη – με την Αίγυπτο να πρωτοστατεί στις αντιδράσεις τόσο διμερώς όσο και μέσω ΟΗΕ.

Ταυτόχρονα, την ώρα που η Αθήνα έχει παγώσει προσώρας τις επαφές της με τη Λιβύη, το Κάιρο συνεχίζει να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους με την Τρίπολη ενώ βρίσκεται και σε στενή συνεργασία για τα ζητήματα της περιοχής με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Μασάντ Μπούλος.

Διαφήμιση

Το τουρκολιβυκό, εν τω μεταξύ, αναμένεται να τεθεί εκ νέου και ενώπιον των ηγετών της ΕΕ στην αυριανή άτυπη Σύνοδο Κορυφής στο Δουβλίνο, όπου ο Πρωθυπουργός θα εκφράσει, μεταξύ άλλων, ικανοποίηση για την ομόθυμη ευρωπαϊκή καταδίκη.

Μήνυμα συνεργασίας

Εξελίξεις αναμένονται, ωστόσο, και στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, για την οποία απόψεις αντάλλαξαν χθες στη Λευκωσία και οι πρόεδροι των τριών κοινοβουλίων, προτάσσοντας τον αμοιβαίο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο καθώς επίσης και τη σταθερή κοινή επιδίωξη για περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

Επόμενα βήματα σε τριμερές επίπεδο αναμένεται να σημειωθούν τον Ιανουάριο, οπότε θα πραγματοποιηθεί – όπως γνωστοποίησε ο Κωνσταντίνος Κόμπος έπειτα από πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του – η τριμερής συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στην Κύπρο.

Με ενδιαφέρον για τις υποθέσεις της ευρύτερης περιοχής αναμένεται και η 3η Διακυβερνητική Σύνοδος Κορυφής Κύπρου – Αιγύπτου, η οποία έχει συμφωνηθεί να διεξαχθεί στη Λευκωσία, χωρίς όμως να έχει ακόμα οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.