«Το βαπόρι απ’ τη Γαλλία» δεν πιάστηκε τελικά στην Κορινθία. Πάλι καλά. Κι έτσι τουλάχιστον δεν θα «κλαίνε όλα τα αλάνια, που θα μείνουνε χαρμάνια».

Στην υγεία των αλανιών, λοιπόν.

Φυσικά θα περιμένουμε να τελειώσει η ιστορία διότι ούτε εμείς, ούτε οι εθνικόφρονες πατριώτες εφησυχάζουμε.

Μπορεί πάνω στην παραζάλη του ο Γεραπετρίτης να παραχώρησε κανένα κυριαρχικό δικαίωμα και να ψαχνόμαστε.

Κι ας προειδοποιεί ο βάρδος πως «δυο μεμέτια τα καημένα, μες στο κόλπο ήταν μπλεγμένα». Που σημαίνει πως κι οι Τούρκοι έχουν βάλει το χεράκι τους.

Μπορείς τώρα να έχεις εμπιστοσύνη στους Γάλλους που απέκτησαν «συνδιαχείριση στο Αιγαίο» με «απευθείας ανάθεση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη», όπως αποκάλυψε προ ολίγων ημερών η «Εστία»;

Σε καμία περίπτωση.

Από τότε μάλιστα που έγινε γνωστό το ανοσιούργημα, πλήθος Ελλήνων πατριωτών δημοσιογράφων χτυπούν το κουδούνι στο 55, faubourg de Saint-Honore όπου στεγάζεται η γαλλική Προεδρία της Δημοκρατίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ανοίγει ο Μακρόν με τις πιτζάμες και τον παίρνουν από τα μούτρα.

– Δείξε μας τη διακοίνωση, άθλιε Γάλλε!

Φωνάζουν εξοργισμένοι οι πατριώτες στο προεδρικό πλατύσκαλο. Δικαίως. Διότι ούτε ο Μακρόν μπορούσε να φανταστεί ότι όλα αυτά γίνονται εν αγνοία του Ανδρουλάκη και του Σαμαρά.

Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Κι ευτυχώς που αν και ανενημέρωτοι θα μείνουν ακοίμητοι φρουροί στην υπηρεσία της πατρίδας.

Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Ούτως ή άλλως, ο Γεραπετρίτης θα κάνει ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών το Σάββατο όπου υποθέτω θα τους ενημερώσει για όλα.

Αλλά ποιων αρχηγών; Μου λένε, μόνο των κοινοβουλευτικών.

Δεν το πιστεύω. Και θα αφήσει δηλαδή ανενημέρωτους και στην απ’ έξω τον Τσίπρα ή τον Σαμαρά ή τον Κασσελάκη ή την κυρία Καρυστιανού; Τι σόι ενημέρωση θα είναι αυτή; Και ποιον κοροϊδεύει η κυβέρνηση;

Το θεωρώ απαράδεκτο. Διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι που κρατούν ψηλά το εθνικό φρόνημα. Κι αν τους ξεφύγει από καμία απροσεξία ή από καμία σπρωξιά μπορεί να πέσει και να σπάσει.

Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι θα βρεθεί μια λύση για την προστασία του Αιγαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων που καταφανώς απειλούνται.

Επιπροσθέτως δεν πρέπει να μας καθησυχάζει το γεγονός πως το βαπόρι απ’ τη Γαλλία μπορεί να μην πιάστηκε στην Κορινθία, ούτε σε άλλο σημείο του εθνικού μας χώρου.

Αλλά κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί μόλις πλησιάσει στην Κάσο και στην Κάρπαθο.

Διότι οι Τούρκοι καραδοκούν και δεν θα αφήσουν το καλώδιο στην ησυχία του.