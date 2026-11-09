Καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου: Stand by για απόπλου το Abeille Marengo – Ο ρόλος γαλλικού πολεμικού πλοίου

Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές το «Abeille Marengo» βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον απόπλου του γαλλικού ερευνητικού πλοίου «Abeille Marengo» από το Ηράκλειο, με προορισμό τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κάσου, όπου αναμένεται να συνεχιστούν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναχώρησή του συνδέεται με την προηγούμενη ανάπτυξη γαλλικού πολεμικού πλοίου στην περιοχή, ενώ ελληνικές και τουρκικές ναυτικές δυνάμεις βρίσκονται ήδη στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές του Ηρακλείου, το «Abeille Marengo» βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και μπορεί να αποπλεύσει μέσα σε μόλις 30 λεπτά από τη στιγμή που θα λάβει τη σχετική εντολή.

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Παρά το γεγονός ότι η NAVTEX έχει εκδοθεί από το απόγευμα της Παρασκευής (6/11), στο λιμάνι του Ηρακλείου δεν έχει καταγραφεί ιδιαίτερη κινητικότητα.

Όπως μεταδίδει η εκπομπή Live News του MEGA, οι εκτιμήσεις τοποθετούν την αναχώρηση του πλοίου προς το πεδίο των ερευνών μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες.

Γαλλικό πολεμικό πλοίο αναμένεται να προηγηθεί του ερευνητικού

Η καθυστέρηση στον απόπλου του «Abeille Marengo» συνδέεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με επιχειρησιακούς σχεδιασμούς στην Ανατολική Μεσόγειο. Ειδικότερα, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο φέρεται να αναμένει την ανάπτυξη γαλλικού πολεμικού πλοίου σε κατάλληλη θέση στην περιοχή, προτού ξεκινήσει τις εργασίες του.

Η Γαλλία διατηρεί σταθερή ναυτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, με φρεγάτα που συνήθως βρίσκεται στην Κύπρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η παρουσία της γαλλικής πολεμικής μονάδας θεωρείται σημαντική για την επιχειρησιακή κάλυψη των ερευνών.

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Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το MEGA, το Πολεμικό Ναυτικό διατηρεί παρουσία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κάσου. Συγκεκριμένα, στην περιοχή βρίσκεται ελληνική φρεγάτα, ενώ νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί περιπολίες και από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV). Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή επιχειρεί και η φρεγάτα «Αιγαίο», στο πλαίσιο της μόνιμης ναυτικής δύναμης του ΝΑΤΟ (SNMG2), τη διοίκηση της οποίας ασκεί Έλληνας αξιωματικός. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συνολικά δύο ελληνικές φρεγάτες βρίσκονται στο ευρύτερο επιχειρησιακό πεδίο.

Η τουρκική άσκηση «Γαλάζια Φάλαινα» με οκτώ υποβρύχια και 20 πλοία

Την ίδια περίοδο, η Τουρκία πραγματοποιεί την προγραμματισμένη διασυμμαχική ναυτική άσκηση «Γαλάζια Φάλαινα», η οποία διεξάγεται από τις 9 έως τις 12 Νοεμβρίου. Στην άσκηση συμμετέχουν οκτώ τουρκικά υποβρύχια και 20 μονάδες επιφανείας, καθώς και ναυτικές δυνάμεις από το Πακιστάν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη μόνιμη ναυτική δύναμη του ΝΑΤΟ SNMG2.

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Το ενδιαφέρον στρέφεται στις κινήσεις των τουρκικών πολεμικών πλοίων μετά την ολοκλήρωση της άσκησης στον κόλπο της Αττάλειας και ειδικότερα στο ενδεχόμενο μετακίνησης μονάδων προς τη θαλάσσια περιοχή της Κάσου.

Κυβερνητικές πηγές: Καμία εμπλοκή των ΗΠΑ

Σε διπλωματικό επίπεδο, κορυφαίες κυβερνητικές πηγές διαψεύδουν κατηγορηματικά πληροφορίες περί αμερικανικής παρέμβασης σχετικά με την εξέλιξη του έργου. Όπως ξεκαθαρίζουν, δεν υπήρξε καμία απολύτως παρέμβαση ή εμπλοκή ούτε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ούτε από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αντιπαράθεση για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Άγκυρα σχετικά με τις ερευνητικές δραστηριότητες.

Η ελληνική πλευρά έχει υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα για τις συγκεκριμένες εργασίες και ότι ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Το επόμενο 48ωρο θεωρείται κρίσιμο για την αναχώρηση του «Abeille Marengo», με την προσοχή να στρέφεται τόσο στις κινήσεις των γαλλικών και ελληνικών ναυτικών δυνάμεων όσο και στη στάση που θα τηρήσει η Άγκυρα.