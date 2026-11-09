Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Ταυτοποιήθηκε η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα – 24χρονη από την Μπουρκίνα Φάσο

Σε 24χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Μπουρκίνα Φάσο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

Η ταυτοποίηση έγινε από τις Αρχές μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η νεαρή γυναίκα αγνοούνταν από τις 29 Οκτωβρίου. Την ημέρα εκείνη είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου της γυναίκας και να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την υπόθεση.

Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται δύο βασικά ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι η γυναίκα να δολοφονήθηκε και στη συνέχεια η σορός της να τοποθετήθηκε μέσα στη βαλίτσα, η οποία εγκαταλείφθηκε στο σημείο. Το δεύτερο σενάριο θέλει τη γυναίκα να έχασε τη ζωή της από παθολογικά αίτια, ενδεχομένως λόγω χρήσης ουσιών, και κάποιο άτομο να μετέφερε και να έκρυψε τη σορό της στη βαλίτσα, προτού την εγκαταλείψει στον δρόμο.

Πώς εντοπίστηκε η βαλίτσα με τη σορό

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής, όταν ένας 30χρονος που περνούσε από το πεζοδρόμιο αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία. Υποψιαζόμενος ότι κάτι ύποπτο συνέβαινε, ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι άνοιξαν τη βαλίτσα και διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της βρισκόταν η σορός μιας γυναίκας. Μάλιστα, από τη βαλίτσα προεξείχε ένα ανθρώπινο χέρι, αποκαλύπτοντας το μακάβριο περιεχόμενό της.

Τι αναμένεται να δείξει η ιατροδικαστική εξέταση

Κρίσιμη για την εξέλιξη της έρευνας θεωρείται η νεκροψία-νεκροτομή, καθώς αναμένεται να δώσει απαντήσεις σχετικά με τον μηχανισμό και τον χρόνο θανάτου. Από την πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις ή εξωτερικά τραύματα στη σορό. Ωστόσο, η απουσία τέτοιων ευρημάτων δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.